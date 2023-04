Các thông báo trên do ông Lê Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ký ban hành ngày 7/4.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (YTECO) kể từ ngày 7/4, thời hạn áp dụng sẽ được Cục Quản lý dược thông tin sau.

Lý do được đưa ra là YTECO nhập khẩu 11 lô thuốc Myomethol (Số giấy đăng ký lưu hành: VN-17397-13) do Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. (Thái Lan) sản xuất vi phạm chất lượng mức độ 2. Thuốc được chỉ định ở người đau lưng cấp tính, trật khớp... Hồi tháng 1, Cục Quản lý dược đã yêu cầu thu hồi toàn bộ 11 lô thuốc này trên toàn quốc.

Liên quan việc này, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu ngừng nhập khẩu đối với toàn bộ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. sản xuất trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 7/4. Hồi tháng 3, công ty này bị Bộ Y tế phạt hành chính 80 triệu đồng, yêu cầu phải tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm chất lượng.

11 lô thuốc Myomethol nhập khẩu từ Thái Lan buộc phải tiêu hủy do kém chất lượng.

Cục Quản lý Dược cũng thông báo tới chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam (địa chỉ ở TP.HCM) về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc; ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc của đơn vị này kể từ ngày 7/4, thời hạn áp dụng sẽ được Cục Quản lý Dược sẽ có thông báo sau.

Lý do cho lệnh này là vì trong 12 tháng, Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam nhập khẩu 2 lô thuốc Zinnat Suspension (Số giấy đăng ký lưu hành VN20513-17; Số lô: 7S6A, 2P7N) do Công ty Glaxo Operations UK Limited (Anh) sản xuất vi phạm chất lượng mức độ 2 và 2 lô thuốc Neurobion (Số GĐKLH: VN-20021-16; Số lô: D0083217, D0006203) do Công ty PT. Merck Tbk (Indonesia) sản xuất vi phạm chất lượng mức độ 3.

Từ tháng 5/2022, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi những lô thuốc vi phạm của hai loại thuốc này.

Thuốc Zinnat Suspension là cốm pha hỗn dịch uống, được chỉ định để điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm gây ra như nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, nhiễm khuẩn niệu - sinh dục, nhiễm khuẩn da và mô mềm…

2 lô thuốc Neurobion bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc từ tháng 5/2022.

Neurobion tên một thuốc chứa liều cao 3 loại vitamin hướng thần kinh B1, B6 và B12. Thuốc thường được chỉ định dùng các trường hợp rối loạn thần kinh ngoại vi mà 3 loại vitamin này có thể tác động, như viêm đa dây thần kinh, đau dây thần kinh, đau thần kinh tọa, đau lưng - thắt lưng, hội chứng vai - cánh tay, đau thần kinh liên sườn, đau dây thần kinh sinh ba, tê các đầu chi...; hỗ trợ giảm đau thần kinh; bệnh lý viêm đa dây thần kinh do đái tháo đường, ảnh hưởng của một số loại thuốc hoặc nghiện rượu…