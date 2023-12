Đêm bán kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 diễn ra vào ngày 26/12. Trong đêm thi này, top 40 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc, kết hợp phần thi dự án Quảng bá Văn hóa Dân tộc. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên tài năng, thần thái của các ứng viên, là tiền đề để lựa chọn gương mặt xứng đáng nhất với chiếc vương miện danh giá. Các ca sĩ Thảo Trang, Hoàng Dũng và top 6 Vietnam Idol Lamoon Diễm Hằng sẽ trình diễn trong đêm thi.

Thảo Trang, Hoàng Dũng, Lamoon là ca sĩ khách mời tại đêm bán kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023'.

Thảo Trang từng đạt top 5 chung cuộc của Vietnam Idol 2007. Ca sĩ có giọng hát nội lực và biến hoá đa dạng trong phong cách âm nhạc. Trong khi đó, Lamoon là gương mặt trẻ triển vọng trong cuộc thi Vietnam Idol 2023. Hoàng Dũng trong đêm bán kết cũng hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ. Anh là ca sĩ đang lên với loạt hit như Nàng thơ, Đoạn kết mới, Đôi mươi…

Ngoài dàn khách mời, những gương mặt nổi bật tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay như: top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngô Bảo Ngọc, Á quân 3 The New Mentor Vũ Thuý Quỳnh, Á quân 2 Vietnam’s Next Top Model 2012 Cao Thiên Trang, Hoa khôi Sông Vàm 2022 Huỳnh Đào Diễm Trinh… cũng thu hút nhiều sự chú ý qua chương trình truyền hình thực tế đồng hành cùng cuộc thi.

Cao Thiên Trang, Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc là những cái tên ấn tượng tại 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023'.

Trong top 40, nhiều gương mặt có công việc và thành tích nổi bật. Họ là võ sĩ Taekwondo, thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, ca sĩ, cử nhân ngành thiết kế thời trang… Nhiều thí sinh cao trên 1m75, có thành tích học tập nổi bật và khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt. Thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.

Sân khấu đêm bán kết được lấy cảm hứng từ vũ trụ và hình ảnh thác Prenn - thắng cảnh đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Điểm độc lạ nằm ở biểu tượng vô cực “mở” và cụm màn hình LED cong hiện đại. Theo chia sẻ, ban tổ chức mong muốn mở ra chuyến du hành cho khán giả trong hai đêm thi quan trọng - bán kết và chung kết tổ chức tại Đà Lạt. Thông qua đó quảng bá vẻ đẹp di sản, thiên nhiên, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sân khấu bán kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023'.

Các khách mời cùng dàn thí sinh sẽ trình diễn trên sân khấu vô cực. Điểm nhấn sân khấu là cụm màn hình LED cong hiện đại tượng trưng cho những dòng chảy bất tận của thác Prenn, làn nước đổ từ trên cao khác biệt mở ra vẻ đẹp di sản, thiên nhiên, con người Việt Nam. Sàn catwalk của sân khấu lần này cũng là điểm cộng không nhỏ khi được thiết kế cách điệu theo hình dạng chữ X nhưng có biến tấu với độ cong của dấu vô cực.

BTC tiết lộ màn kết hợp “bắn pháo hoa” trong đêm chung kết chúc mừng năm mới 2024 cũng phù hợp với điều kiện sân khấu có không gian mở.

Phương Quý