3 ‘Nam thần Hoa ngữ’ đối đầu kịch liệt với dự án trở lại

Vương Hạc Đệ

Sau dấu ấn đạt được với Thương lan quyết hợp tác cùng Ngu Thư Hân dịp hè vừa qua, Vương Hạc Đệ thành công có mặt trong danh sách những ngôi sao đỉnh lưu của Hoa ngữ.

Trong tháng 11, Vương Hạc Đệ trở lại màn ảnh với bộ phim cổ trang Phù đồ duyên, hợp tác cùng Trần Ngọc Kỳ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vưu Tứ Tỷ. Tác phẩm kể về Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) - người nắm quyền lực triều chính trong tay, nhưng ẩn sâu bên trong là một người sống nhiều tình cảm. Chàng một lòng muốn trả mối thù cho tiểu đệ. Từ ngày gặp gỡ Bộ Âm Lâu, Tiêu Đạc dần buông bỏ oán thù… Mặt khác, chuyện tình màn ảnh giữa Vương Hạc Đệ và bạn diễn Trần Ngọc Kỳ cũng là một trong những điểm sáng khiến người xem quan tâm.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998 ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình lao động bình thường. Vương Hạc Đệ tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, có thời gian làm tiếp viên. Năm 2016, anh chiến thắng một cuộc thi tài năng, lấn sân sang ngành giải trí.

Năm 2018, anh nhận vai chính đầu tiên - Đạo Minh Tự trong Tân Vườn sao băng. Diễn viên liên tiếp đóng chính trong các dự án Tương dạ 2, Cuộc sống lý trí, Ngộ long. Ngoài phim ảnh, Vương Hạc Đệ còn là "con cưng" của nhiều hãng thời trang.

Vương An Vũ

Ra mắt làng giải trí Hoa ngữ với tư cách là diễn viên, song Vương An Vũ vốn không xuất thân chuyên nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc chuyên ngành phát thanh truyền hình và dẫn chương trình. Năm 2018, ngôi sao 24 tuổi tham gia chương trình tài năng Tomorrow's Son 2.

Sau khi chương trình kết thúc, Vương An Vũ được công ty giải trí ký hợp đồng và đảm nhận vai nam chính trong tác phẩm đầu tay Mộng hồi. Chỉ trong 3 năm, Vương An Vũ lần lượt góp mặt trong nhiều dự án Thiếu nữ tỏa sáng, Thân ái chí ái, To fly with you và gần đây là Con đường rực lửa hiện đang được phát sóng trên VieON.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine, phim xoay quanh mối tình chị em cách nhau 8 tuổi của nữ huấn luyện viên La Na (Kim Thần thủ vai) và vận động viên nhảy cao Đoàn Vũ Thành (Vương An Vũ thủ vai). Cả hai gặp nhau ở trường học khi La Na trở thành trở thành huấn luyện viên của Vũ Thành trong câu lạc bộ điền kinh.

Trần Phi Vũ

Là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và minh tinh Trần Hồng, Trần Phi Vũ có nền tảng vững chắc trong showbiz. Anh dễ dàng nhận vai chính từ những phim đầu tay là Bí quả (2016) và Tương Dạ (2018), Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tôi và tổ quốc của tôi, Hoa nở giữa bụi trần. Ngoài ra, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior khi mới 16 tuổi. Nam diễn viên cũng được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc.

Nhận nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, song Trần Phi Vũ vẫn gặp phải các ý kiến trái chiều. Nam diễn viên bị đánh giá có tài năng ở mức trung bình. Anh được ưu ái vì cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội.

Nam diễn viên thời gian qua dành thời gian dài nỗ lực, rèn luyện để trở lại với dự án tình cảm - thanh xuân vườn trường Bật lửa và váy công chúa.

Phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng và có lượng fan lớn. Tác phẩm kể về Lý Tuân (Trần Phi Vũ) - chàng trai có dáng vẻ về ngoài khá ngông cuồng và kiêu căng nhưng thực chất bên trong lại là một người khá trẻ con và đáng yêu, và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) – một cô nàng ngây thơ trong sáng. Cả hai cùng đồng hành, hàn gắn và dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Trưởng thành hơn khi ở cạnh nhau, Chu Vận và Lý Tuân nhìn thấy hy vọng trong tình yêu.

Hiện tại, Con đường rực lửa đang được phát sóng trên VieON. Trong khi hai dự án phim Phù đồ duyên và Bật lửa và váy công chúa dự kiến lên sóng vào tháng 11.