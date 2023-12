Mới đây, 6 người đàn ông ở Hà Nam (Trung Quốc) cùng nhau ngồi ăn lẩu. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian ngắn, họ đều lịm đi và được đưa vào viện cấp cứu. Ba người bị quá nặng, không qua khỏi. Theo Jimu News, vụ việc xảy ra lúc 23h ngày 22/12.

Quan chức địa phương thông tin, ngộ độc khí CO là nguyên nhân gây tử vong của các nạn nhân. Chính quyền đang tiến hành xử lý vụ việc.

Bạn không nên ăn lẩu đun bằng than trong không gian kín, thiếu khí.

Đây không phải lần đầu tiên ngộ độc khí CO xảy ra với các thực khách ăn lẩu. Theo The Standard, năm 2021, nhóm 14 người từ 23 tới 39 tuổi đã tới ăn lẩu ở đường Lockhart, Hong Kong. Khoảng 2 giờ sau, họ xuất hiện các triệu chứng bao gồm mất ý thức, chóng mặt, nôn mửa, buồn nôn, nhức đầu, khó thở và đánh trống ngực. Các bệnh nhân được đưa vào điều trị tại bệnh viện và bình phục.

Điều tra sơ bộ cho thấy cửa sổ khu vực ngồi ăn và cửa ra vào đóng kín trong thời gian dài có thể là nguyên nhân khiến nồng độ khí CO trong phòng tăng lên.

Sau sự cố trên, các chuyên gia cảnh báo thực khách về nguy cơ ngộ độc CO khi ăn lẩu trong không gian thông gió kém. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị đốt nhiên liệu ở khu vực thông thoáng. Mọi người cũng cần được chăm sóc y tế ngay lập tức nếu nghi ngờ có triệu chứng ngộ độc CO.

Ngộ độc CO là gì?

CO là chất khí không màu, không mùi nên rất khó nhận biết. Khí CO hình thành do đốt cháy xăng, khí đốt tự nhiên, gỗ, than củi, rơm rạ. Do đó, trong khói bếp lò, bếp ga, bếp than, khí thải từ máy phát điện và hệ thống sưởi… đều có mặt CO.

Ngộ độc khí CO xảy ra nếu bạn hít quá nhiều loại khí này. Khi vào phổi, CO sẽ khuyếch tán vào máu, chiếm chỗ vận chuyển oxy của hồng cầu, khiến tế bào thiếu oxy, đặc biệt nguy hiểm là thiếu oxy lên não.

Ban đầu, các dấu hiệu ngộ độc CO tương tự như bệnh cúm, bao gồm đau đầu, mệt mỏi, nôn mửa hoặc các vấn đề về dạ dày. Khi nhận ra mình ngộ độc, nạn nhân thường rơi vào tình trạng quá yếu để có thể kêu cứu. Ở mức độ nghiêm trọng, họ có thể bất tỉnh, mất ý thức, gặp các vấn đề liên quan tới não, động kinh, thậm chí dẫn đến tử vong.

Để ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc khí CO, bạn tuyệt đối không sử dụng lò sưởi, bếp than trong phòng đóng kín vào mùa đông, không để ô tô chạy máy trong garage; không chạy máy phát điện trong nhà, kể cả ngoài cửa sổ, lối ra vào.