Vị trí đắc địa

Yếu tố đầu tiên khiến các khu thương mại dịch vụ tại Vinhomes Grand Park được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn là vị trí đắc địa.

Nổi bật có khu nhà phố thương mại Ginza tọa lạc tại trung tâm dự án The Origami, sở hữu tọa độ “vàng” ngay trục đường chính Anh Đào 1 và 3 rộng tới 24m.

Trong khi đó, khu nhà phố Broadway lại có tiềm năng kinh doanh nhờ nằm sát cạnh các tiện ích của đại đô thị Vinhomes Grand Park như: Vinschool, Vinmec, toà tháp văn phòng. Ngoài ra, chuỗi nhà phố thương mại Broadway còn nằm trên giao lộ “huyết mạch” của cả dự án là Nguyễn Xiển - Long Phước. Từ Broadway, cư dân dễ dàng kết nối đến các phân khu sầm uất đã có hàng chục ngàn cư dân về ở như: The Rainbow, The Manhattan, The Manhattan Glory, khu dinh thự siêu sang hay nối vào trục Đại lộ Ánh sáng, khu vực Bến du thuyền Manhattan Glory… Lợi thế này giúp Broadway có thể đón lượng khách lớn là tầng lớp tinh hoa, giới thượng lưu trong khu vực - những người có mức chi tiêu dùng cao.

Vị trí đắc địa của khu nhà phố thương mại Broadway. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, khu shop chân đế The Rainbow cũng được các thương hiệu lớn “săn đón” để đầu tư cơ sở kinh doanh, khi là một trong những phân khu được bàn giao đầu tiên. Theo số liệu thống kê từ Vinhomes, The Rainbow đang có tỷ lệ cư dân sinh sống lớn nhất tại Vinhomes Grand Park. Lượng cư dân lớn cùng vị trí kinh doanh ngay dưới chân các tòa nhà sẽ giúp các nhà đầu tư có được nguồn khách trung thành nhất định.

Nhiều hoạt động thu hút khách hàng

Vinhomes thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn, dành cho mọi lứa tuổi như: Carnival of Lights - Đại nhạc hội “thắp sáng” Vinhomes Grand Park; Amazing Grand Park - Chuỗi sự kiện cuối tuần mang đậm dấu ấn nghệ thuật; Thành phố chạm Cung Trăng - Tết Trung thu trong mơ của con trẻ; giải chạy Happy Run...

Đặc biệt, Vinhomes Grand Park mới khai trương tổ hợp dã ngoại công viên Zone 3 với nhiều hoạt động thú vị như: tiệc nướng BBQ, gian hàng hội chợ, cùng dich vụ cắm trại dưới ánh đèn lung linh, thưởng thức những bản nhạc du dương.

Với những hoạt động sôi nổi liên tục được tổ chức, bên cạnh cư dân đại đô thi, Vinhomes Grand Park còn thu hút khách tham quan từ các khu vực lân cận. Đây chính là lượng khách bền vững, tạo nguồn thu lớn cho các khu thương mại dịch vụ.

Tổ hợp dã ngoại Zone 3 với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị

Tính khan hiếm

Các khu nhà phố thương mại của Vinhomes Grand Park còn được giới kinh doanh “săn lùng” khi là sản phẩm có tỷ lệ căn ít nhất toàn đại đô thị. Khu nhà phố thương mại dịch vụ Ginza chỉ có 18 căn, khu Broadway cũng chỉ có 56 suất.

Theo các chuyên gia bất động sản, các thương hiệu lớn lựa chọn nơi đây làm địa điểm kinh doanh sẽ thu lại được những giá trị lợi ích xứng đáng. Đặc biệt, các diện tích thương mại dịch vụ tại Vinhomes Grand Park được cho thuê và quản lý bởi chính Vinhomes.

Hiện tại, Vinhomes đang áp dụng chính sách hỗ trợ “3 miễn phí” dành cho khách thuê kinh doanh. Cụ thể, khách thuê được: miễn phí trong thời gian cải tạo và thi công nội thất (từ 1 tuần đến tối đa 2 tháng đối với shop chân đế; 3 tháng đối với shop thương mại dịch vụ, tùy thuộc thời gian đăng ký thi công); miễn phí dịch vụ hỗ trợ khách thuê 1 lần đăng tin quảng cáo, khai trương kèm các chương trình khuyến mại trên ứng dụng cư dân tại Vinhomes Grand Park; miễn phí dịch vụ phát hành/bán e-voucher của khách thuê cho cư dân/khách hàng, giúp quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới hàng vạn cư dân đang sinh sống tại đại đô thị.

Hơn nữa, Vinhomes còn hỗ trợ tìm kiếm đối tác thi công nhanh chóng, giúp khách thuê có thể sớm bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Thế Định