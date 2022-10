Sáng 5/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo về tình hình KT-XH của tỉnh tháng 9, quý III, và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tính quý III/2022 tăng cao ở mức 18,7%; GRDP 9 tháng năm 2022 tăng gần 13,2% so với cùng kỳ, xếp vị thứ: 8/63 tỉnh, thành phố cả nước; 2/5 trong Khu vực trọng điểm kinh tế Miền Trung; 4/14 tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

4,3 triệu lượt khách du lịch đến với Quảng Nam trong 9 tháng

Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 tăng trên 10%, cao hơn so với năm 2021 (5,04%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao đầu năm (7,5-8%).

Quy mô nền kinh tế 9 tháng năm 2022 đạt hơn 83 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành); Quảng Nam xếp vị thứ: 19/63 tỉnh, thành phố cả nước; 04/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung (sau Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng); 2/5 tỉnh Khu vực trọng điểm kinh tế Miền Trung.

Đáng chú ý, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 4,3 triệu lượt khách, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 411 nghìn lượt khách, tăng gấp 26 lần so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt gần 3,9 triệu lượt khách, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ.