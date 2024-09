Công an huyện Long Thành hôm nay (28/9) cho biết đã tạm giữ 4 đối tượng gồm D.B. (47 tuổi, quê Kiên Giang), L.T.Đ. (21 tuổi, quê Sóc Trăng), L.V.V. (36 tuổi, quê Tiền Giang) và T.V.Đ. (43 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản" và "Cướp tài sản".

Các đối tượng cướp vé số tại công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 24/9, ông T.V.C. (47 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành) đã đến trình báo cơ quan công an về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt tiếp cận tại khu dân cư ấp 4, xã Long An. Chúng giả vờ mua vé số, sau đó đánh ông C. và cướp 470 tờ vé số của ông.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau 48 giờ, các đối tượng gây ra vụ việc đã bị bắt giữ.

Lực lượng cảnh sát dựng lại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.