4 giờ truy bắt kẻ có bệnh án tâm thần giết người trên phố Hà Nội

Trưa 25/11, vụ trọng án xảy ra tại địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nạn nhân là bà H.T.H. (51 tuổi) bị sát hại dã man ngay trước cửa nhà ở số 406 Hoàng Hoa Thám. Nghi phạm gây án bỏ chạy, vứt lại con dao bầu tại hiện trường.

Ngay lập tức Công an phường Thụy Khuê báo cáo với Công an quận Tây Hồ về vụ án. Ban chỉ huy công an quận đã khẩn trương huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, Công an phường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Tổng quân số lên đến 150 cán bộ chiến sĩ cùng tham gia điều tra vụ án.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Hải Nam).

Hành trình phá án

Hiện trường vụ án nằm ngay tại vỉa hè mặt phố Hoàng Hoa Thám, nơi có lưu lượng người dân qua lại rất lớn. Chia sẻ với Dân trí, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ nói điều này vô hình tạo ra cho lực lượng chức năng thêm áp lực.

"Các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay rất phổ biến, nên thông tin về vụ án được lan truyền trên các trang mạng xã hội rất nhanh chóng. Các cán bộ chiến sĩ phải đối diện với áp lực dư luận quần chúng nhân dân, bên cạnh áp lực phải nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án từ ban chỉ huy", điều tra viên cho biết.

Vì tính chất vụ việc, trực tiếp Trưởng Công an quận Tây Hồ xuống hiện trường để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng đội nghiệp vụ.

Cụ thể, Công an phường Thụy Khuê bảo vệ hiện trường, phối hợp rà soát nhân chứng, camera; Đội CSGT trật tự phân luồng, tránh ùn tắc; Đội Điều tra tổng hợp chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát ghi lời khai nhân chứng; Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) rà soát camera hướng đến - bỏ chạy của đối tượng, làm rõ các mối quan hệ, mâu thuẫn của bị hại, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.

Con dao gây án tại hiện trường. (Ảnh: ANTĐ).

Theo điều tra viên Công an quận Tây Hồ, khi tiếp nhận ban đầu vụ án, lực lượng chức năng đặt ra nhiều giả thuyết dẫn đến động cơ gây án của nghi phạm, trong đó, tình huống nạn nhân bị "thanh toán mâu thuẫn" được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, qua khai thác từ người nhà bà H., điều tra viên xác định nạn nhân không có mâu thuẫn với ai. Điều này khiến lực lượng chức năng không thể khoanh vùng nghi phạm. Trong khi đó, dữ liệu trích xuất từ camera giám sát xung quanh hiện trường vụ án cũng không được "liền mạch".

"Camera giám sát cho thấy đối tượng đi từ Văn Cao đến số 406 Hoàng Hoa Thám để gây án, sau đó, hắn ta bỏ chạy về hướng chợ Bưởi. Đến giao lộ đường Bưởi - Vành đai 2 - Lạc Long Quân, chúng tôi mất dấu vì tại đây không có camera giám sát. Đặc điểm nhận dạng duy nhất của đối tượng khi đó là mặc quần dài, áo khoác đều tối màu và lời khai của người xe ôm chở nghi phạm đi gây án", điều tra viên Đội CSHS kể.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, các cán bộ chiến sĩ Công an quận Tây Hồ, Công an phường Thụy Khuê, Công an TP Hà Nội, không hề nản lòng. Lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó không thể thiếu là sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến người dân nhằm thu thập dữ liệu, dấu vết của nghi phạm.

Nỗ lực của lực lượng chức năng nhanh chóng được đền đáp khi một cán bộ tổ hình sự Công an phường Thụy Khuê nhận ra đặc điểm nhận dạng của đối tượng giống với Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi), người từng sống tại ngõ 29 Thụy Khuê. Một tổ công tác lập tức được cử đến nhà của Chiến hiện tại, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Đối mặt kẻ thủ ác

Qua làm việc với người nhà của Chiến, các trinh sát nắm được thông tin sáng 25/11, Chiến rời nhà nhưng không nói với mọi người mục đích đi đâu, làm gì. Tuy nhiên, qua hình ảnh camera giám sát do gia đình cung cấp, nhận dạng của Chiến lúc đi khỏi nhà trùng khớp với đặc điểm của kẻ giết bà H.

Vụ án như cởi được một nút thắt lớn khi đã xác định được danh tính nghi phạm gây án. Tuy nhiên, một thông tin mới khiến lực lượng chức năng rất lưu tâm đó là Chiến có tiền sử tâm thần, từng được điều trị tâm thần tại bệnh viện.

Chiến khi bị bắt. (Ảnh: CAND).

Tổ công tác đã phải vận động, thuyết phục gia đình Chiến cùng phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng, tránh việc nghi phạm tiếp tục gây ra một vụ án khác.

4 tiếng kể từ khi vụ án xảy ra, vào khoảng 16h, lực lượng chức năng phát hiện được nơi lẩn trốn của Hoàng Ngọc Chiến là tại nhà của họ hàng ở thôn Quý, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo điều tra viên, trước khi tiến hành bắt giữ, khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, đưa nhiều tình huống có thể xảy ra để có phương án phản ứng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng khống chế và cả đối tượng.

16h20, khi cảm nhận được thời điểm chín muồi đã đến, tổ cán bộ Công an quận Tây Hồ, Công an TP Hà Nội, Công an xã Liên Hà, đã bắt giữ thành công Hoàng Ngọc Chiến. "Khi bị bắt, Chiến tỏ thái độ không bình thường, có hành vi vùng vẫy", điều tra viên Công an quận Tây Hồ kể với phóng viên Dân trí.

Chiến tại trụ sở cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở công an, Chiến khai nhận hành vi giết bà H. Theo lời khai của đối tượng, năm 2017, Chiến nghi ngờ bà H. chỉ đạo một người cháu đập cửa kính nhà Chiến nên hắn ta bực tức, giết người để trả thù.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người", thực hiện lệnh tạm giữ Hoàng Ngọc Chiến để điều tra vụ án.

Chiều 26/11, Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 8 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án tại số 406 Hoàng Hoa Thám.

Lãnh đạo quận Tây Hồ khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong điều tra, khám phá vụ án. (Ảnh: Hải Nam).

