Những hãng xe tụt dốc thê thảm nửa đầu năm 2022

1. Hyundai Motor

Trong nửa đầu năm 2022, tại thị trường quốc tế, Hyundai Motor chỉ bán được tổng cộng 1.560.178 chiếc, giảm 22,74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù ghi nhận mức tăng nhẹ trong quý I năm nay, nhưng bước sang tháng thứ 5, Hyundai đã không còn giữ vững được phong độ. Đặc biệt, tháng trước, với thị trường nước ngoài, hãng chỉ tiêu thụ được 281.024 xe, giảm đến 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số Hyundai giảm 22,74% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: Huyndai)

Tại thị trường quê nhà Hàn Quốc, doanh số của Hyndai cũng không có nhiều dấu hiệu tích cực. Tháng 6 vừa rồi, doanh số bán hàng tại Hàn Quốc của hãng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021, xuống còn 59.510 chiếc.

Mặt khác, Hyundai vẫn đang duy trì được doanh số ổn định với các mẫu xe SUV và xe sang Genesis, lần lượt bán đợc 20.006 chiếc và 11.208 chiếc.

Đại diện hãng khẳng định rằng Hyundai sẽ vẫn giữ dự báo doanh số bán hàng toàn cầu cả năm tăng 11% lên 4.323.000 xe.

2. Kia

6 tháng đầu năm 2022, Kia ghi nhận mức doanh số toàn cầu đạt 1.416.319 chiếc, giảm nhẹ so với 1.437.157 cùng kỳ năm ngoái.

Dù trong tháng cuối cùng của quý II năm 2022, Kia đạt mức doanh số 213.500 xe được bán ra tại thị trường nước ngoài, tăng đến 4,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, hãng xe Hàn Quốc lại chỉ đạt doanh số với 45.110 xe, giảm mạnh 8,5%.

Kia chỉ bán được hơn 1 triệu xe toàn cầu trong 6 tháng đầu năm (Ảnh: Kia)

Kia dự báo doanh số toàn cầu năm 2022 rơi vào 3,15 triệu chiếc, tăng 14%. Trong đó bao gồm 562.000 chiếc bán ra trong nước và 2,59 triệu chiếc ở nước ngoài. Hãng đang đặt nhiều kỳ vọng và các mẫu xe mới như EV6 GT và Niro để giúp vượt qua tình hình doanh số thấp như hiện tại.

3. Volvo

Volvo đã có màn thể hiện không vững chắc khi doanh số lúc lên lúc xuống trong nửa đầu năm 2022. Trong đó, lượng xe Volvo Cars bán được là 291.301 xe, giảm 23,5% so với nửa đầu năm ngoái.

Doanh số nửa đầu năm của Volvo không ổn định (Ảnh: Volvo)

Đặc biệt, trong 2 tháng liên tiếp vừa, hãng đã ghi mận doanh số giảm mạnh lần lượt đến 28,3% và 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, mảng xe điện của hãng lại đang ăn nên làm ra. Doanh số xe EV chiếm đến 7,6% tổng doanh số bán hàng trong giai đoạn này, tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

4. Mercedes-Benz

Mặc dù ghi danh trong danh sách các hãng xe sang hàng đầu, nhưng Mercedes cũng không tránh khỏi tình trạng trượt dài doanh số. Báo cáo doanh số vào quý II năm 2022 của Mercedes cho thấy hãng đã bán được 98.835 xe, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thành tích tốt hơn so với mức giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước của quý I.

Dù doanh số quý II đã tăng nhưng tổng 6 tháng đầu năm doanh số Mercedes vẫn trượt dài (Ảnh: Mercedes)

Tuy nhiên, trong cả 6 tháng đầu năm nay, doanh số của Mercedes vẫn chỉ ghi nhận được 74.774 chiếc, giảm 4,2% so với năm 2021.

Đại diện của Mercedes cho biết hãng vẫn giữ nguyên dự đóan về việc tổng doanh số bán hàng của năm 2022 sẽ tặng nhẹ hơn so với năm ngoái. Các mẫu xe hạng sang như Maybach và xe điện dòng EQ vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Tình trạng thiếu linh kiện khiến doanh số các hãng xe lao dốc

Ngoài những hãng xe nêu trên, một vài mẫu xe như Honda Civic cũng giảm 54% doanh số, Toyota Corolla giảm 25% doanh số trong 6 tháng đầu năm nay.

Toyota Corolla ghi nhận mức giảm 25% doanh số (Ảnh: Toyota)

Nguyên nhân chính cho sự trượt dài doanh số của các hãng xe được cho là sự ảnh hưởng của việc thiếu chip, linh kiện và nguồn cung ứng bị đứt gãy do lệnh giãn cách đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc.

Tình trạng cung vượt quá cầu do thiếu linh kiện đã khiến nhiều hãng xe thiếu hàng, hoặc người tiêu dùng sẽ phải chờ một khoảng thời gian dài để nhận được xe mới. Đồng thời, điều này còn khiến giá của nhiều loại xe được đẩy lên mức kỷ lục.

Phương Linh (Tham khảo: Reuters, Los Angeles Times, Just Auto)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!