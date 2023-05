Ống ruột gà lõi thép và phụ kiện đạt chuẩn quốc tế của Cát Vạn Lợi

Ống ruột gà lõi thép chuẩn BS 731

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện (Flexible metallic conduit) được sản xuất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng chuẩn BS 731 (Anh). Do ống có thể chịu được nhiệt độ từ -45°C đến 350°C với cấp độ bảo vệ IP 40, ống được ưu tiên sử dụng tại: nhà máy nhiệt điện, công trình công nghiệp, những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, môi trường thông gió kém, không gian kín dễ bị ngạt khói khi có hỏa hoạn xảy ra. Ngoài ra, ống mềm lõi thép được cấu tạo theo dạng Squarelock giúp có độ co giãn cao.

Ống ruột gà lõi thép CVL

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC chuẩn IEC 61386

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC (Water-proof flexible conduit/ PVC coated flexible conduit) có cấu tạo bằng thép mạ kẽm, được bọc một lớp nhựa PVC mỏng màu đen bên ngoài (lớp nhựa này giúp bảo vệ cho ống không bị bung khi lắp đặt), đạt tiêu chuẩn IEC 61386.

Ống có cấu tạo dạng Squarelock, chịu được nhiệt độ từ -40°C đến 105°C. Sản phẩm được ưu tiên sử dụng được trong nhà, ngoài trời, dùng để luồn dây dẫn điện.

Ống ruột gà lõi thép cháy chậm, không sinh khói độc chuẩn BS EN 14582

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện cháy chậm và không sinh khói độc (Low smoke and zero halogen flexible metal conduit) có cấu tạo từ thép mạ kẽm cùng với một lớp vỏ cháy chậm và không sinh khói độc bên ngoài, giúp bảo vệ cho dây cáp điện bên trong tránh khỏi những va đập vật lý.

Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 14582 và chịu được nhiệt độ từ -30°C đến 80°C. Sản phẩm có cấu tạo Squarelock, có thể dùng tốt trong nhà, ngoài trời và trong môi trường ẩm ướt, nơi cần có yêu cầu kỹ thuật và cấp độ bảo vệ cao.

Theo nhà sản xuất, đặc điểm của ống ruột gà không sinh khói độc là cháy chậm, hạn chế cháy lan và không sinh khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra, phù hợp sử dụng trong môi trường thông gió kém hoặc không gian kín để bảo vệ cáp điện.

Ống ruột gà bọc Inox 304 chuẩn BS 731

Ống ruột gà lõi thép bọc Inox 304 (Explosion Proof Flexible Conduit/ SUS 304 Wire Braided Flexible Conduit) được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731 (Anh). Ống có lớp cấu tạo từ thép mạ kẽm bên trong và được bọc một lớp nhựa PVC màu đen ở giữa cùng với một lớp thép không gỉ Inox 304 bên ngoài và chịu được nhiệt độ từ -40°C đến 105°C. Ống có cấu tạo Squarelock/ Interlock, được dùng để luồn cáp điện trong các thiết bị sản xuất công nghiệp nhằm tránh va đập hoặc dùng trong nhà, ngoài trời, môi trường chống cháy nổ, ẩm ướt hoặc ở những nơi chuyên biệt có yêu cầu kỹ thuật và có độ ăn mòn cao.

Ống ruột gà lõi thép bọc Inox 304

Việc lựa chọn sản phẩm ống ruột gà đạt chất lượng tốt là một trong những tiêu chí quan trọng, hàng đầu của các chủ đầu tư công trình. Vì khi có hỏa hoạn xảy ra, hệ thống điện của công trình sẽ bị tắt, chỉ có hệ thống điện PCCC cần đảm bảo hoạt động để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

Đại diện Cát Vạn Lợi chia sẻ: “Chủ đầu tư có thể sử dụng ống ruột gà lõi thép chống cháy Cát Vạn Lợi cho hệ thống điện, hạn chế làm ngọn lửa cháy lan và sinh ra khói độc khi cháy. Không những vậy, các sản phẩm ống ruột gà do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều, khi lắp đặt hệ thống dây dẫn điện cho công trình sẽ có tính thẩm mỹ. Do có thể tự chủ nguồn cung nguyên vật liệu nên các sản phẩm vật tư cơ điện do Cát Vạn Lợi sản xuất luôn có giá thành hợp lý so với hàng nhập khẩu”.

Tại Việt Nam, Cát Vạn Lợi là nhà cung cấp vật tư cơ điện chính cho nhiều nhà thầu Nhật Bản như: công ty Kandenko - thi công cho dự án tuyến đường sắt đô thị TP.HCM - Bến Thành - Suối Tiên, tập đoàn Toshiba - thi công dự án nhà máy nhiệt điện than Matarbari (2x600MW) tại Bangladesh. Bên cạnh đó, Cát Vạn Lợi còn cung ứng các vật tư cơ điện cho những dự án như: chuỗi hệ thống siêu thị Hàn Quốc Lotte Mart, nhà máy sản xuất sơn Jotun, trung tâm thương mại Crescent Mall, khu đô thị Gem Sky World Long Thành (Đồng Nai), tòa nhà Becamex (Bình Dương)…

Lệ Thanh