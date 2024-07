Nhu cầu có một chuyến đi an toàn là mong muốn của nhiều người. Do đó, thay vì mua một chiếc xe máy đắt tiền, khách hàng giờ đây đã có thể tìm kiếm cho mình một mẫu ô tô chỉ với chi phí trong khoảng 100 triệu đồng, vừa đạt tiêu chí an toàn lại vừa nắng không đến mặt, mưa không đến đầu.

Dưới đây là 4 mẫu xe SUV cũ giá 100 triệu đồng mà bạn có thể quan tâm:

Toyota Zace GL 1999

Zace là mẫu xe SUV được Toyota giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 1999 và được đánh giá là mẫu xe giữ giá trong nhiều năm qua.

Toyota Zace có các phiên bản gồm GL, DX và Limited. Hiện tại, sau hơn 20 năm tồn tại, mẫu SUV này của Toyota gần như đã hết khấu hao và không còn được chuộng như khoảng 5-7 năm trước.

Các bản Toyota Zace GL sản xuất từ 1999 đến 2002 giờ đây có thể dễ dàng mua với giá dưới 100 triệu đồng. Toyota Zace được trang bị động cơ xăng 1.8L công suất 83 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Ưu điểm: Không gian rộng rãi, phụ tùng thay thế nhiều, ít hỏng vặt, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Nhược điểm: Không có phanh ABS, chỉ có 1 túi khí, đã quá 20 tuổi nên chỉ còn đăng kiểm 6 tháng/lần.

Suzuki Vitara JLX 2003-2007

Suzuki Vitara JLX được hãng xe Nhật Bản đưa vào thị trường Việt Nam từ năm 2003 với chỉ duy nhất phiên bản JLX sử dụng động cơ 1.6L. Trong giai đoạn 2003-2007, Vitara được nhiều người yêu thích bởi xe được trang bị dẫn động 2 cầu, nhỏ gọn và linh hoạt trên địa hình đường sá.

Hiện tại, đối với những người có nhu cầu chỉ cần một phương tiện đi lại, che mưa che nắng với giá bán dễ chịu thì Suzuki Vitara JLX là mẫu xe SUV cũ đáng để cân nhắc. Giá bán của mẫu xe này đang được rao bán trên các nền tảng mua bán xe cũ dao động từ 98-120 triệu đồng.

Ưu điểm: Ít đồ điện tử nên ít hỏng vặt, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Nhược điểm: Không có phanh ABS, đã quá 20 tuổi nên chỉ còn đăng kiểm 6 tháng/lần, hay gặp lỗi chết máy phát, đứt dây côn.

Mitsubishi Jolie SS 2003

Mitsubishi Jolie là mẫu xe SUV cùng thời với mẫu Toyota Zace và được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, mẫu xe SUV này của Mitsubishi không thể giữ giá bằng đối thủ đồng hương.

Mitsubishi Jolie 2003 có 3 phiên bản MB,SS, SS limited và hiện tại sau hơn 20 năm lăn bánh, giá bán của mẫu xe này đang dao động từ 60-120 triệu đồng. Mitsubishi Jolie 2003 được trang bị động cơ xăng 2.0L đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Ưu điểm: Động cơ 123 mã lực mạnh mẽ, ít hư hỏng, phụ tùng rẻ, không gian bên trong rộng rãi.

Nhược điểm: Không có phanh ABS, vẫn sử dụng động cơ chế hòa khí nên tốn xăng, không có túi khí.

Mitsubishi Pajero 3.0 2005

Với nhu cầu tìm kiếm xe rẻ, rộng rãi, máy khỏe và chạy được địa hình xấu thì Mitsubishi Pajero 3.0 2005 xứng đáng lựa chọn không thể tốt hơn. Mitsubishi Pajero 3.0 được lắp ráp tại Việt Nam từ năm 1997 và đến năm 2008 thì dừng bán.

Phiên bản Pajero 3.0 2005 thuộc thế hệ thứ 3 của dòng xe này. Xe được trang bị động cơ V6 3.0L công suất 170 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Nếu nhu cầu di chuyển không nhiều, việc xe có tốn xăng một chút có lẽ cũng không thành vấn đề khi trên thị trường xe cũ, Mitsubishi Pajero 3.0 2005 chỉ đang được rao bán ở mức từ 95-125 triệu đồng.

Ưu điểm: Động cơ mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn, hệ thống gài cầu xịn xò.

Nhược điểm: Tốn xăng, khá xóc, quạt gió điều hòa kêu to.

Tổng hợp

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!