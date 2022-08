40 người đào thoát khỏi 'địa ngục' casino ở Campuchia được về quê

Chiều 23/8, 40 người tháo chạy khỏi casino “địa ngục” ở Campuchia đã được trở về địa phương.

Lực lượng công an trao tiền do mạnh thường quân hỗ trợ chi phí đi lại cho các công dân. Ảnh: H.C

Hôm 18/8, nhóm 42 người Việt từ casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú, An Giang) vào Việt Nam. Trong 42 người nói trên, có 1 người bị phía casino Campuchia bắt lại, 1 người khi bơi ngang sông thì đuối nước.

Sau khi về đến Việt Nam, 40 người được đưa về Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú ở tạm để công an lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Tại đây họ được chính quyền địa phương hỗ trợ ăn, ở và đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Đến chiều nay, họ được cho quay về địa phương.

Thay mặt các mạnh thường quân, ngành chức năng tỉnh An Giang đã trao hỗ trợ mỗi người 1,5 triệu đồng để làm chi phí đi lại.

Anh Học (quê An Giang) bày tỏ cảm ơn ngành chức năng và mạnh thường quân đã chăm sóc cho họ. Anh nói, sẽ cố gắng tìm công việc ổn định nuôi bản thân tại quê nhà.

Còn chị Kim Loan (23 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, số tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân rất có ý nghĩa với vợ chồng chị.

“Tụi em bàn nhau thuê xe về TP.HCM. Sắp tới vợ chồng em đi làm công nhân chứ không dám đi lao động nước ngoài nữa”, chị Loan chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và ông Lê Văn Danh (34 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nghi phạm Nguyễn Thị Lệ, người tổ chức đưa nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc tại các casino. Ảnh: Tiến Tầm

Bước đầu, bà Lệ khai từ tháng 5 được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ tham gia đưa người trái phép qua Campuchia làm việc.

Sau đó, bà Lệ móc nối với Danh. Bà ta giao cho Danh nhiệm vụ đón những người muốn sang Campuchia làm, rồi chở đến bến sông phía Việt Nam. Tại đây, bà Lệ đưa người sang Campuchia làm việc tại các casino. Bà Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/mỗi lao động.

Trong 40 người nhảy sông bỏ trốn về nước có 6 người do bà Lệ và Danh đưa đi. Bà Lệ và Danh còn khai thêm, đã đưa rất nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia để vào làm việc tại các casino.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ việc 42 người Việt tháo chạy từ casino Campuchia về Việt Nam, cơ quan công an bước đầu xác định được 4 đường dây mua bán người liên quan.

"Chúng tôi đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để phối hợp với công an các tỉnh thành có đường dây mua bán người tiếp nhận tin báo, xử lý dứt điểm các đường dây", Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay.