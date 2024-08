Ngày 15/8/2024, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ bàn giao 425 căn nhà an toàn cho các hộ nghèo và cận nghèo với sự tham dự của các đại diện chính quyền địa phương và các hộ dân hưởng lợi. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường bảo vệ người dân trước tác động của biến đổi khí hậu.

425 căn nhà an toàn đã được trao cho các hộ nghèo và cận nghèo tại tỉnh Cà Mau.

Được biết, hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (gọi tắt là dự án GCF) với sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu xanh, UNDP và Chính phủ Việt Nam.

Dự án gồm 3 hợp phần: Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão lũ; Trồng rừng ngập mặn; Thông tin dữ liệu rủi ro thiên tai. Dự án triển khai tại 7 tỉnh là Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau từ năm 2017 đến tháng 7/2024. Mục tiêu của hợp phần xây nhà là 4.000 ngôi nhà an toàn được xây dựng, đem lại lợi ích cho 20.000 người nghèo chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai. Với nguồn tài chính 29,5 triệu USD từ dự án, vốn đối ứng của địa phương cùng sự cố gắng của các gia đình, đến nay dự án vượt kế hoạch đề ra với 4.966 ngôi nhà được xây dựng.

Được bắt đầu triển khai từ tháng 1/2024 nhưng với quyết tâm vượt khó của Ban Quản lý dự án, các cấp chính quyền và các gia đình hưởng lợi, sau 8 tháng, dự án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng 425 căn nhà an toàn tại tỉnh Cà Mau.

Các nhà an toàn được xây dựng tại Cà Mau tuân thủ theo tiêu chuẩn nhà an toàn của Bộ Xây dựng, bổ sung các tính năng chống chịu, phù hợp với cảnh quan, tập quán của người dân ven biển. Mỗi căn nhà được thiết kế có chiều cao công trình đỉnh là 4m, diện tích sử dụng từ 18-40m2, chịu ảnh hưởng gió bão cấp 12 trở xuống. Nền nhà cao hơn mực nước cao nhất ít nhất 0,5m. Tuổi thọ công trình lớn hơn 20 năm. Tổng đầu tư xây dựng mỗi căn nhà 80 triệu đồng, trong đó 40 triệu do dự án hỗ trợ, 40 triệu đồng được tỉnh đối ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Người dân các xã ven biển hàng năm vẫn phải chống chọi, ứng phó với mưa bão, triều cường và các điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Sự hỗ trợ từ Dự án GCF đã giúp số lượng khá lớn hộ nghèo của tỉnh có nhà ở an toàn. Với đặc điểm 254 km chiều dài bờ biển, có 41 xã, thị trấn ven biển và cận ven biển, Cà Mau còn nhiều hộ nghèo chưa có nhà, chưa đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà. Vì vậy, Cà Mau mong muốn các bộ, ngành trung ương, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cũng tỉnh hỗ trợ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, an toàn trước các tình huống thiên tai, vươn lên thoát nghèo.

Cũng tại buổi lễ, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết, dự án được hoàn thành đã biến giấc mơ về một ngôi nhà an toàn của người nghèo vùng ven biển trở thành hiện thực. Đây chính là động lực để các hộ yên tâm phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Theo bà Ramla Khalidi, căn nhà là tài sản quý giá của mỗi gia đình. Vì thế, việc xây dựng những căn nhà an toàn là nền tảng để tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các hộ gia đình sống vùng ven biển của Việt Nam. UNDP cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính phủ và người dân Việt Nam trước những tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là các gia đình dễ bị tổn thương.

Huệ Anh