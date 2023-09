Trong “Năm dữ liệu số quốc gia”, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã xác định tập trung thực hiện 35 chỉ tiêu quan trọng, trong đó có 8 chỉ tiêu dữ liệu số; 10 chỉ tiêu chính phủ số; 5 chỉ tiêu kinh tế số; 8 chỉ tiêu xã hội số; và 4 chỉ tiêu an toàn, an ninh mạng. Trong kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ TT&TT chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, Bộ cũng đã nêu rõ 4 nhóm nội dung chủ yếu được tập trung gồm: Phát triển dữ liệu mở; Phát triển cơ sở dữ liệu; Phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; Nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.