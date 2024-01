Mới đây, tờ 7 News của nước này tiếp tục đưa tin, một gia đình giám hộ bản xứ “đang tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ” để tìm kiếm cô gái Việt Nam Sunnie Nguyen, 17 tuổi, mất tích vào đầu tháng 1/2024.

Những lo ngại đã liên tiếp nảy ra liên quan đến sự an toàn của một nhóm sinh viên trao đổi Việt Nam, biến mất một cách bí ẩn ở TP Adelaide, bang South Australia (Nam Úc), Australia.

5 sinh viên Việt Nam, được cho là đang theo học tại Trường Trung học Hamilton, đã mất tích riêng lẻ trong vòng một tháng và một trong số họ không liên lạc được trong hơn 4 tuần. Cảnh sát Adelaide đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tài khoản mạng xã hội bị xóa

Cụ thể, 5 sinh viên trao đổi sống ở bang South Australia đã biến vào những thời điểm khác nhau trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024. Cảnh sát đang coi mỗi trường hợp là những sự cố riêng biệt, theo tờ Daily Mail.

Nữ sinh Sunnie Nguyen đang là du học sinh trao đổi tại TP Adelaide, bang South Australia, Australia.

Trường hợp thứ 5, trường hợp mới nhất là Sunnie Nguyen, 17 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại nhà của gia đình bản xứ ở TP South Plympton vào hôm thứ Hai (ngày 8/1/2024). Nữ sinh này được báo cáo đã ăn tối vào khoảng 19 giờ, sau đó về phòng nghỉ ngơi.

Đến khi nữ chủ giám hộ May Zervaas kiểm tra phòng vào khoảng 23 giờ, Sunnie đã biến mất cùng ba lô, laptop, một ít quần áo và vài giấy tờ tùy thân quan trọng. Căn phòng không có dấu hiệu bị đột nhập và phần lớn tư trang của em vẫn còn nguyên.

Hiện tại điện thoại của nữ sinh này đã bị ngắt kết nối và các tài khoản mạng xã hội như Instagram, Snapchat, TikTok cũng bị xóa sạch.

"Em ấy có 5 ba lô, nhưng chỉ rời đi với một cái. Em ấy cũng mang theo những vật dụng quan trọng như laptop, hộ chiếu, rất có thể để chứng minh danh tính, cùng một số quần áo và hai đôi giày. Nhưng em ấy đã để lại mọi thứ khác ở đây, kể cả thuốc men", một thành viên gia đình Zervaas nói.

“Tôi hy vọng rằng nếu em ấy đang nghe chương trình này, hãy gọi ngay cho tôi và nói với tôi rằng: ‘Bác ơi, con ổn, bác đừng lo lắng’, chủ giám hộ của Sunnie May Zervaas lo lắng nói với 7News.

Bà Zervaasnói thêm: “Tôi hy vọng cô bé ổn. Tôi chỉ lo lắng vì tiếng Anh của em ấy không tốt".

Trước đó, nhà Zervaas khai với cảnh sát rằng Sunnie sống hạnh phúc, hòa thuận với gia đình và thị thực du học của em vẫn còn thời hạn tới 3 năm. Vì vậy, họ không nghĩ là em đã bỏ trốn.

Ngày 11/1/2024, cảnh sát tuyên bố đã tìm thấy một trong số những du học sinh Việt mất tích. Tuy nhiên, 4 trường hợp còn lại vẫn chưa có tin mới.

Có thể do “tụ tập đi đâu đó và không thông báo”

Chị Mi Trần, người Việt, chủ tiệm Mi and Co The Nail and Beauty Bar, cho biết nữ sinh Sunnie đã không đến làm việc vào ca của mình từ ngày 10/11/2023. Chị Mi mô tả Sunnie là một nhân viên đáng tin cậy, luôn báo trước nếu đến muộn hoặc không đến làm việc.

"Chúng tôi đều rất lo lắng khôn nguôi từ khi nhận tin em mất tích. Sunnie như em út của chúng tôi", chị Mi nói với 7 News.

Bà chủ giám hộ May Zervaas lo lắng về sự an nguy của nữ du học sinh Việt Sunnie Nguyễn.

Một lãnh đạo cộng đồng người Việt ở TP Adelaide cho biết các sinh viên mất tích có thể đã đi du lịch xuyên bang bởi hiện là thời gian các trường ở Úc cho sinh viên nghỉ lễ.

“Tôi hy vọng đây là lý do vì đang nghỉ học nên những đứa trẻ 17 tuổi muốn tụ tập đi đâu đó và không thông báo với ai”, bà Liên Nguyễn-Navas thuộc Hội Phụ nữ Việt Nam TP Adelaide cho biết. “Tôi hy vọng là bởi vậy nên không thể liên lạc được với các em”.

Một phát ngôn viên cảnh sát thành phố cho biết: “Tất cả các cuộc điều tra đều chỉ ra rằng một số thanh niên này có thể đã đi du lịch xuyên bang và vẫn ở đó”.

“Hiện tại các cuộc điều tra đều chưa thể kết luận những em này đang gặp nguy hiểm ở thời điểm hiện tại. Cảnh sát đang làm việc với các đối tác cảnh sát liên bang để giúp xác định vị trí của những thanh niên này", vị phát ngôn này cho biết thêm.

Tử Huy