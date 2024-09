Dưới đây là những mẫu xe 7 chỗ ngồi với tầm giá dưới 700 triệu đồng đáng để tham khảo:

1. Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng

Dù có doanh số không quá cao nhưng mẫu MPV lai SUV Suzuki XL7 vẫn là cái tên bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Vào cuối tháng 8 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản duy nhất sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ, giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 vừa được làm mới với động cơ hybrid nhẹ tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Với nguồn gốc nhập khẩu từ Indonesia, Suzuki XL7 không được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong ba tháng 9-10-11/2024 theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, khách hàng vẫn phải bỏ ra khoảng 665-672 triệu đồng để lăn bánh 1 chiếc XL7 trong thời gian này.

Suzuki XL7 thế hệ hiện tại sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước cùng hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

2. Mitsubishi Xpander AT Premium: 658 triệu

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu; 3 phiên bản AT, AT Premium và bản "SUV hoá" Xpander Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam tính từ đầu năm 2024 đến nay. Ảnh: MMV

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn 141Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Trong các phiên bản hiện có của Xpander, bản cao cấp AT Premium với giá 658 triệu đồng được đông đảo khách hàng cá nhân lựa chọn để phục vụ gia đình và công việc. Giá lăn bánh của Xpander AT Premium hiện vào khoảng 730-737 triệu đồng do không được hỗ trợ lệ phí trước bạ 50% từ Chính phủ.

3. Toyota Veloz Cross CVT: 658 triệu đồng

Mẫu MPV Toyota Veloz Cross ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 3/2022 và bắt đầu chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp tại Việt Nam sau đó gần 1 năm. Từ khi xuất hiện, Veloz Cross có doanh số tốt và nhiều thời điểm còn vượt trên cả đối thủ đồng hương Mitsubishi Xpander.

Toyota Veloz Cross có lợi thế về giá nhờ được sản xuất lắp ráp trong nước. Ảnh TMV

Mẫu xe này có 2 phiên bản là CVT và TOP với mức giá lần lượt là 658 và 698 triệu đồng. Các phiên bản đều được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm và hộp số tự động CVT. Trong hai phiên bản của mình, bản tiêu chuẩn Veloz Cross CVT với giá bán "vừa miếng" cùng tuỳ chọn không khác quá nhiều so với bản TOP cao cấp được đông đảo khách hàng lựa chọn hơn.

Với giá niêm yết 658 triệu đồng cùng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết tháng 11 tới dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, giá lăn bánh một chiếc Veloz Cross bản CVT chỉ vào khoảng xấp xỉ 700 triệu đồng.

4. Honda BR-V G: 661 triệu

Mới ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 7/2023, mẫu MPV Honda BR-V được nhập khẩu từ Indonesia với 2 phiên bản G và L cùng giá bán lần lượt 661 và 705 triệu đồng. Cả hai đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145Nm, dẫn động cầu trước kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

Honda BR-V là mẫu xe MPV mới gia nhập phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Ảnh: Ngô Minh

Bản tiêu chuẩn BR-V G với giá bán 661 triệu đồng, rẻ hơn bản cao L là 44 triệu nhưng bị cắt đi một số trang bị an toàn. Với nguồn gốc nhập khẩu tương tự như Suzuki XL7 Hybrid hay Mitsubishi Xpander Premium, BR-V không được hưởng 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ trong thời gian này, do đó giá lăn bánh cho phiên bản G vẫn lên đến khoảng 730-740 triệu đồng tuỳ địa phương đăng ký.

5. KIA Carens 1.5G Luxury: 664 triệu đồng

KIA Carens được THACO đưa trở lại từ cuối năm 2022 và phân phối tới 7 phiên bản với khoảng giá dao động khá rộng, từ 589-859 triệu đồng. Carens cũng sử dụng tới 3 loại động cơ là xăng 1.5L hút khí tự nhiên, 1.4L turbo và dầu diesel 1.5L. Đây là mẫu xe có nhiều phiên bản cũng như tuỳ chọn động cơ nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

KIA Carens được đánh giá có ngoại hình đẹp và khối động cơ mạnh mẽ. Ảnh: THACO

Ba phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên có giá rẻ hơn, dao động từ 589-664 triệu đồng. Khối động cơ này cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, kết hợp với hộp số vô cấp IVT hoặc hộp số sàn 5 cấp (bản MT). Trong đó, bản cao cấp nhất 1.5G Luxury của loại động cơ này có giá 664 triệu đồng được nhiều người lựa chọn.

Với nguồn gốc sản xuất trong nước tương tự đối thủ Toyota Veloz Cross, KIA Carens cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ từ nay đến hết tháng 11, đưa giá lăn bánh của mẫu xe này giảm đáng kể. Cụ thể, với bản Carens 1.5G Luxury giá niêm yết 664 triệu đồng, giá lăn bánh chỉ còn khoảng xấp xỉ 700 triệu đồng.

Tổng hợp

Bạn đánh giá gì về những mẫu xe trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết, video của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!