5 mẫu xe mới ra mắt tháng 10, động cơ hybrid chiếm ưu thế

Cuối tháng 10, sự kiện của ngành ô tô được nhiều người mong đợi là Triển lãm Ô tô Việt Nam (VietNam Motor show) sẽ được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các hãng xe tham dự giới thiệu những sản phẩm và công nghệ của mình sau 2 năm phải tạm hoãn bởi dịch Covid-19.

Tất nhiên, nhiều hãng xe không tham dự triển lãm cũng muốn tranh thủ thời điểm trước khi sự kiện diễn ra để ra mắt những sản phẩm mới của mình. Trong đó, nhiều mẫu xe được quan tâm đã "lên kệ" và sẵn sàng đến tay khách Việt trong một vài ngày tới.

Dưới đây là một số mẫu xe mới sẽ ra mắt ngay trong tháng 10:

Ford Territory 2023

Mẫu Ford Territory thế hệ mới nhất nhiều khả năng sẽ ra mắt ngay trong tuần đầu tiên của tháng 10.

Ford Territory được đưa về Việt Nam thuộc thế hệ mới nhất, giống với mẫu Ford Equator Sport bán tại thị trường Trung Quốc từ đầu tháng 3. Theo đó, động cơ trên mẫu xe này là loại EcoBoost dung tích 1.5 lít, công suất 168 mã lực, đi cùng hộp số tự động vô cấp.

Đây là mẫu xe được Ford Việt Nam lắp ráp trong nước tại nhà máy ở Hải Dương, nằm trong phân khúc crossover hạng C với các đối thủ Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Honda CR-V, KIA Sportage hay cả mẫu Toyota Corolla Cross.

Theo thông tin mới nhất mà một số đại lý tiết lộ, Territory được phân phối với 3 phiên bản với giá lần lượt là: Trend giá 830 triệu; Titanium giá 930 triệu và Titanium X giá 965 triệu. Các đại lý đã bắt đầu nhận cọc và dự kiến khách hàng sẽ được nhận xe ngay trong tháng 10 tới.

Hyundai Elantra 2023

Mới đây, hình ảnh những chiếc xe Hyundai Elantra 2023 có mặt tại các đại lý nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam. Hyundai Elantra 2023 là thế hệ thứ 7 của mẫu xe này, từng ra mắt tại Hàn Quốc từ năm 2020. Elantra mới sở hữu nhiều thay đổi từ ngoại hình đến trang bị.

Hyundai Elantra 2023 đã xuất hiện tại nhiều đại lý.

Giống như thế hệ trước, Elantra 2023 có 3 tuỳ chọn động cơ gồm loại 1.6L, 2.0L và 1.6L tăng áp, tuỳ chọn hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp, dẫn động cầu trước. Tổng cộng, Elantra 2023 sắp được ra mắt tại Việt Nam sẽ có tới 6 biến thể khác nhau, trong đó có cả biến thể hiệu suất cao N Line.

Dù Hyundai Thành Công chưa có thông tin chính thức về ngày ra mắt, nhưng theo một số nguồn tin, Elantra 2023 sẽ được chào sân vào khoảng giữa tháng 10 tới, ngay ngay trước Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 (Hyundai là hãng xe không tham dự triển lãm này). Elantra nằm ở phân khúc sedan hạng C, "cùng mâm" với các mẫu xe khá hot như KIA Cerato, Mazda 3, Honda Civic và Toyota Corolla Altis.

Nissan Kicks 2022

Những hình ảnh về mẫu xe này không che chắn, nằm trên xe vận chuyển đã lan truyền trên mạng từ đầu tháng 7. Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng, Nissan Kicks 2022 sẽ chính thức được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam vào khoảng cuối tháng 10 tới.

Nissan Kicks trang bị động cơ hybrid e-Power được nhà sản xuất công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 4,6 lít/100km

Theo các tư vấn bán hàng, mẫu Kicks bán tại Việt Nam trang bị động cơ hybrid e-Power, sử dụng kết hợp động cơ xăng 3 xy-lanh 1.2L (công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 103Nm) và mô-tơ điện EM57 (công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 260Nm), kết hợp với hộp số tự động vô cấp. Gói pin 1,57 kWh được bố trí nằm dưới hàng ghế trước.

Nissan Kicks 2022 thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V, Mazda CX-3,... Hiện tại, một số đại lý đã nhận cọc với mức giá dự kiến khoảng 650 triệu đồng.

KIA Carens 2022

KIA Carens sẽ có màn trở lại Việt Nam trong tương lai không xa và có thể ngay trong tháng 10. Đây là cái tên thay thế cho "người anh em" Rondo ở thị trường Việt Nam ở phân khúc MPV cỡ nhỏ.

KIA Carens sẽ thay thế cho Rondo ở thị trường Việt Nam.

KIA Carens thế hệ mới có vóc dáng trẻ trung, hiện đại đầy góc cạnh. Không gian nội thất của KIA Carens 2022 cũng được làm mới hoàn toàn và có phiên bản ghế thương gia.

Theo những thông tin mới nhất, KIA Carens 2022 ở Việt Nam có đến 3 tùy chọn động cơ là xăng 1.4L; xăng 1.4L tăng áp và diesel 1.5L. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe "vừa mới vừa cũ" này vẫn chưa được tiết lộ.

Suzuki Ertiga hybrid 2022

MPV 7 chỗ là phân khúc có sự tăng trưởng rất ấn tượng trong một vài tháng trở lại đây tại thị trường Việt Nam. Ngày càng có nhiều mẫu MPV "nhập mâm", cho thấy xu hướng lựa chọn một mẫu xe rộng rãi, đa dụng, tiết kiệm nhiên liệu của khách hàng Việt. Trong đó, phiên bản hybrid của mẫu Suzuki Ertiga đã được ra mắt tại TP.HCM vào ngày 27/9 và sớm bàn giao cho khách hàng vào tháng 10.

Suzuki Ertiga hybrid sẽ là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc MPV.

Động cơ hybrid nhẹ trên Suzuki Ertiga 2022 gồm hệ thống máy phát kiêm bộ đề (ISG) với năng lượng được cung cấp từ bộ pin 12V. Hệ thống này chỉ bổ trợ xe khi tăng tốc, cung cấp năng lượng giúp khởi động xe nhanh và ngắt động cơ tạm thời để tiết kiệm nhiên liệu.

Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của Ertiga hybrid chỉ vào khoảng hơn 4 lít/100km trên đường hỗn hợp, một con số ấn tượng trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn mức cao như hiện nay.

Xe bán ra với 3 phiên bản: MT giá 539 triệu, AT 609 triệu và Sport Limited 678 triệu đồng. So với Ertiga cũ, giá bán trên tăng tương ứng 39 triệu và 40 triệu đồng ở hai bản MT và AT. Trong khi đó bản Sport Limited lần đầu ra mắt hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá cho mẫu xe từng khá ế ẩm của Suzuki.

Trên là một số mẫu xe đã rất sẵn sàng ra mắt trong tháng 10. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm, khách hàng Việt Nam còn có thể đón nhận nhiều cái tên hoàn toàn mới khác rất đáng chú ý như KIA Telluride 2022, Hyundai Stargazer 2022, mẫu sedan Subaru WRX, Jeep Grand Cherokee,... cùng loạt xe được lần đầu giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Việt Nam.

Hoàng Hiệp

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!