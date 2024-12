Sẽ có 15 hạng giấy phép lái xe

Từ 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực. Theo quy định đang có hiệu lực tại Luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe bao gồm 13 hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC.

Theo quy định mới về giấy phép lái xe tại Điều 57 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, sẽ có 15 hạng giấy phép lái xe gồm: A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E, D2E.

Ví dụ, hạng giấy phép lái xe A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW.

Quy định mới về giấy phép lái xe sẽ có 15 hạng. Ảnh: Đình Hiếu

Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500kg đến 7.500kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 có kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B.

Thay đổi thời hạn sử dụng của giấy phép lái xe

Do phân hạng giấy phép lái xe thay đổi nên thời hạn cũng có sự thay đổi.

Theo khoản 5 Điều 57 của Luật Trật tự an toàn giao thông, thời hạn của giấy phép lái xe cụ thể như sau:

Giấy phép lái xe hạng A1, A, B1: Không có thời hạn.

Giấy phép lái xe hạng B, hạng C1: Thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.

Giấy phép lái xe hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE: Thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Thay đổi độ tuổi lái xe

Tại Điều 59 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về độ tuổi của người lái xe như sau:

Đủ 16 tuổi trở lên: Điều khiển xe gắn máy (quy định cũ là xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3).

Đủ 18 tuổi trở lên, được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1 và cấp chứng bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ: Lái xe máy chuyên dùng.

Đủ 21 tuổi trở lên: Cấp GPLX hạng C, BE (quy định cũ là được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên; lái xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2).

Đủ 24 tuổi trở lên: Cấp GPLX hạng D1, D2, C1E, CE (quy định cũ được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; lái xe hạng C kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc (FC).

Đủ 27 tuổi trở lên: Cấp GPLX hạng D, D1E, D2E, DE (quy định cũ được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD).

Quy định về điểm của giấy phép lái xe

Giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm và khi vi phạm sẽ bị trừ điểm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khoản 2, Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, đối với Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Nếu người lái xe bị trừ điểm giấy phép lái xe nhưng chưa hết 12 điểm, và trong 12 tháng tiếp theo không có vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe, thì sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Khi vi phạm giao thông, CSGT sẽ trừ điểm giấy phép lái xe. Ảnh: Đình Hiếu

Đối với các trường hợp lái xe đã bị trừ hết 12 điểm, người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 7 Điều 61 của Luật này do lực lượng CSGT tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe

Từ 1/1/2025, việc cấp giấy phép lái xe được thực hiện khi đạt yêu cầu trong kỳ sát hạch lái xe.

Đổi, cấp lại giấy phép lái xe khi bị mất, bị hỏng không sử dụng được, trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe, thay đổi thông tin trên giấy phép lái xe…

Các giấy phép lái xe cấp trước 2025 vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe, tuy nhiên, khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn cấp trước 1/7/2012 sang giấy phép lái xe theo Luật Trật tự an toàn giao thông.