Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, tháng 5/2023, Lai Châu đón 31.241 lượt khách, tăng 1,26% so tháng trước, tăng 19,35% so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm 2023, khách du lịch đến Lai Châu ước đạt 213.042 lượt, tăng 61,19% so với cùng kỳ năm trước.

Khách du lịch khám phá phố đi bộ ở TP Lai Châu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, riêng trong 5 ngày nghỉ lễ (29/4-3/5), tỉnh đã đón khoảng 40.480 lượt khách đến tham quan.

Trong đó, khách nội địa là 39.111 lượt; khách quốc tế 1.369 lượt, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt 31,209 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng đạt 70%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài thành phố Lai Châu, có nhiều điểm du lịch ở Lai Châu được du khách chọn làm nơi đến thăm quan, như: Than Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ…

Trong đó, các điểm du lịch được du khách quan tâm nhiều như: Lễ hội Then Kin Pang (huyện Phong Thổ); cầu kính rồng mây, khu đèo Ô Quý Hồ, bản Sin Suối Hồ, bản Thẳm, bản Sì Thâu Chải, đồi thông Tả Lèng, bản Nà Khương, bản Lao Chải 1 (huyện Tam Đường); đồi thông, Love Hill, phố đi bộ đường 15/10, làng cá Thẩm Phé (huyện Than Uyên); phố đi bộ Hoàng Diệu (thành phố Lai Châu); mô hình cá lòng hồ Mường Mô (huyện Nậm Nhùn)…

Trước đó, để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Lai Châu đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố, các huyện nói riêng và khách du lịch đến với Lai Châu nói chung.

Tại huyện Tam Đường, lễ hội Đường phố mộng mị Sa Pa được tổ chức từ thị trấn Sa Pa để chào đón du khách đến thăm quan, nghỉ lễ; huyện Phong Thổ diễn ra lễ hội Then Kin Pang gồm các hoạt động văn hoá, văn nghệ phong phú mang đậm dấu ấn của đồng bào dân tộc để du khách cùng tham gia và trải nghiệm như thi té nước, én cáy, tung còn, bắn nỏ, bịt mắt gõ chiêng, tỏ má lẹ….

Trong đó phải kể đến màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc là hát Then đàn tính và nghệ thuật Xòe Thái với sự góp mặt của hàng chục nghệ nhân hội tụ đầy đủ cung bậc, cảm xúc, sắc màu của cuộc sống người Thái Phong Thổ.

Còn ở huyện Than Uyên có hoạt động chợ phiên tại bản Nậm Pắt ở xã Tà Mung và chợ đêm Ta Gia, bản Củng của xã Ta Gia nhằm giới thiệu với du khách nét văn hoá chợ phiên ở vùng cao nơi đây.

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2023, tỉnh Lai Châu cũng đã đón trên 265 nghìn lượt khách nội địa, hơn 2.600 lượt khách quốc tế, tăng 73,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 184 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Hải Yến