5 ưu điểm vượt trội của ‘FWD Bộ đôi tài sản 2.0’

Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đang tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam, phản ánh nhu cầu tăng cao của người dân về một giải pháp tài chính có thể kết hợp đồng thời giữa bảo vệ và đầu tư sinh lời.

Theo đại diện của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM), nhu cầu tham gia đầu tư đang tăng nhanh tại thị trường Việt Nam, và cùng với tác động của đại dịch Covid-19, nhận thức của khách hàng về bảo hiểm ngày càng cao. Nắm bắt xu thế ngày càng gia tăng của khách hàng, đặc biệt là các thế hệ trẻ, về một giải pháp tài chính cho tương lai kết hợp được cả hai yếu tố là bảo vệ và đầu tư, thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán ngày càng có sự liên kết chặt chẽ để tạo ra những dòng sản phẩm mới khai thác hiệu quả tiềm năng của tập khách hàng này.

Quyền lợi bảo vệ lên đến 380% số tiền bảo hiểm

Khi tham gia “FWD Bộ đôi tài sản 2.0”, khách hàng được bảo vệ trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn lên tới 380% Số tiền bảo hiểm.

Đặc biệt, trong trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong do tai nạn, FWD sẽ chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nhằm gia tăng bảo vệ và hỗ trợ tài chính kịp thời cho khách hàng và gia đình.

Tự động tăng số tiền bảo hiểm mỗi 3 năm

“FWD Bộ đôi tài sản 2.0” tiếp tục duy trì ưu điểm khác biệt với quyền lợi gia tăng số tiền bảo hiểm tự động mỗi 3 năm mà không cần thẩm định lại sức khỏe và cũng không tăng phí bảo hiểm cơ bản. Đây là một trong những quyền lợi bảo vệ ý nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ ngày càng tăng của khách hàng, đặc biệt ở những giai đoạn lớn tuổi.

Danh mục quỹ đầu tư đa dạng

Bên cạnh những quyền lợi bảo vệ vượt trội, “FWD Bộ đôi tài sản 2.0” gia tăng sự linh hoạt về đầu tư khi mang đến 6 quỹ với chiến lược đầu tư từ thận trọng đến mạo hiểm (Quỹ Ổn định, Quỹ Tích lũy, Quỹ Cân bằng, Quỹ Chiến lược, Quỹ Năng động, Quỹ Tăng trưởng).

Là 1 trong 2 đơn vị tham gia quản lý hoạt động đầu tư của “FWD Bộ đôi tài sản 2.0”, đại diện SSIAM cho biết thêm: “Với lợi thế vượt trội từ nhiều năm kinh nghiệm đầu tư của SSIAM tại thị trường Việt Nam kết hợp với chiến lược sản phẩm tiên phong, khác biệt của FWD, các quỹ liên kết đơn vị được chọn lọc kỹ lưỡng mang lại cho khách hàng cơ hội đầu tư hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và gia tăng giá trị tài sản. Như vậy, khách hàng không mất quá nhiều thời gian để thực hiện các dự định đầu tư và hoàn toàn an tâm khi bản thân và gia đình được bảo vệ toàn diện”.

Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư trực tuyến

Đáp ứng đúng nhu cầu quản lý đầu tư trực tuyến của các khách hàng thời 4.0, sản phẩm “FWD Bộ đôi tài sản 2.0” cho phép khách hàng đầu tư thêm, chuyển đổi quỹ, thay đổi tỷ lệ phân bổ phí bảo hiểm vào các quỹ hay rút tiền từ giá trị quỹ hợp đồng hoàn toàn trực tuyến, mọi lúc mọi nơi, chỉ với vài thao tác đơn giản.

Nhờ có những tiện ích công nghệ này, việc theo dõi tình hình đầu tư và quản lý tài chính của khách hàng được tối ưu hóa và trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

Các khoản thưởng hấp dẫn, giá trị hợp đồng tăng trưởng theo thời gian

Một điểm cộng đáng chú ý khác của sản phẩm “FWD Bộ đôi tài sản 2.0” là khách hàng sẽ nhận được quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng định kỳ, giúp giá trị hợp đồng tăng trưởng theo thời gian. Ngoài ra, sản phẩm còn có thêm quyền lợi thưởng đặc biệt tương đương 100% phí bảo hiểm rủi ro vào năm thứ 10, năm thứ 15 và năm thứ 20 của hợp đồng.

Với nhiều quyền lợi vượt trội, dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đang nhanh chóng trở thành một trong những công cụ quản lý tài chính được ưa chuộng hiện nay. An tâm vì được bảo vệ trước các rủi ro, an tâm vì khoản tiền đầu tư của mình được ủy thác cho những chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm, khách hàng vì thế có thể tiến tới tự do tài chính và dành nhiều thời gian cho những mục tiêu khác.

