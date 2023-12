Ngày 20/12, UBND xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, nhóm 6 học sinh trường THCS Nghĩa An (xã Nghĩa An) sau giờ học thể dục đã rủ nhau đi chơi ở khu vực cửa sông Cửa Đại.

2 học sinh đuối nước tại cửa sông Cửa Đại. Ảnh: S.X.

Trong lúc chơi, không may 2 học sinh gồm P.T.H.D. và P.T.U. (cùng sinh năm 2011, ngụ thôn Phổ An) không may rơi xuống sông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm và vớt được thi thể của 2 em.

Hiện thi thể của 2 học sinh được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.