Sáu loại rau không nên mua khi đi chợ bởi đến người bán có ế cũng chẳng dám đưa về nhà nấu

1. Ngô bóc sẵn vỏ

Ngô là loại "thực phẩm trường thọ", có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong một bắp ngô có chứa nhiều đạm, chất béo, vitamin và cellulose. Nếu tiêu thụ thường xuyên có nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt lượng lớn cellulose trong ngô, có thể kích hoạt hoạt động của đường tiêu hóa.

Nhưng khi mua ngô cũng cần phải chọn lựa thật kỹ để có thể mua được bắp ngô giàu dinh dưỡng. Khi đi chợ mua ngô không nên chọn những bắp ngô bị bóc sẵn vỏ vì đó có thể là ngô non, bị ướp hóa chất để có màu đẹp mắt hay có vị ngọt nhân tạo.

Hơn nữa, ngô mất vỏ bị mất đi lượng râu ngô quý giá. Râu ngô có thể được tận dụng để chế biến thành thức uống giải độc gan, hạ đường huyết. Râu ngô có chứa nhiều flavonoid, có thể làm giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL-C). Trong khi cholesterol cao đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy râu ngô có chứa vitamin A, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, vitamin PP, vitamin K, flavonoid, acid pantotheni... và các vi chất tự nhiên khác vô cùng cần thiết cho cơ thể, tốt hơn rất nhiều loại thuốc bổ.

Loại ngô nên mua: Khi chọn ngô, bạn nên mua những bắp ngô có vỏ màu xanh, chưa bị khô, râu ngô mềm mượt, cuống không bị thâm héo... Đồng thời, hạt ngô phải mẩy, bóng, thẳng tắp.

2. Giá đỗ không rễ

Mùa xuân là mùa tốt nhất để ăn các loại giá đỗ, không chỉ ngon, bổ dưỡng mà còn đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về sức khỏe. Tuy nhiên, khi mua giá đỗ các bạn nhớ đừng mua giá đỗ dài và không có rễ nhé. Bởi vì, giá đỗ không ra rễ là do thêm nhiều chất phụ gia khác nhau. Khi chọn giá đỗ, bạn phải chọn loại còn rễ và có mùi thơm nhé.

3. Nấm trắng khô có màu quá trắng

Nấm trắng được mệnh danh là "yến sào của người nghèo", là một loại nấm có nhiều tác dụng bồi bổ cơ thể con người, với lượng polysaccharid dồi dào loại nấm này có thể nâng cao khả năng miễn dịch.

Màu bình thường của nấm trắng khô là hơi ngả vàng, ngửi có mùi thơm nhẹ. Khi ra chợ nếu thấy nấm khô trắng nõn, mùi chua thì rẻ tiền cũng không nên mua vì rất có thể chúng đã được tẩy trắng bằng lưu huỳnh.

4. Rau củ được cắt sẵn, bọc thành gói nhưng đã bị hỏng

Khi vào siêu thị, hẳn bạn đã từng thấy những gói rau củ được cắt sẵn, được gói trong màng bọc thực phẩm, nhìn rất sạch đẹp, lại tiện dụng, giá thành rẻ nên được nhiều người tìm mua. Tuy nhiên, nhiều loại rau cắt sẵn bị kém chất lượng, thối mốc một phần. Để giảm tổn thất cho siêu thị, các nhân viên thường cắt bỏ phần hỏng và biến chúng thành những hộp rau cắt sẵn ngon lành, đẹp mắt.

Thông thường, các loại rau này chỉ có khách mua về ăn chứ nhân viên hiếm khi sử dụng. Khi mua những loại rau kém chất lượng như vậy thì không thể dám chắc chúng có bị nhiễm vi khuẩn hay nấm mốc hay không, khó lòng đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

5. Cà chua biến dạng

Đi chợ bạn vẫn thường gặp những quả cả chua biến dạng. Một số người bán hàng sẽ nói là do mình trồng, nhìn không đẹp mắt nhưng không có thuốc trừ sâu, ăn không hết rồi mới bán. Tuy nhiên, trên thực tế, cà chua bị biến dạng chủ yếu là do nhiệt độ cà chua không thích hợp trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, thiếu chất dinh dưỡng trong thời kỳ sinh trưởng và dị dạng do quá nhiều thuốc trừ sâu hoặc hoocmon khi ngâm hoa.

Cà chua chín bình thường phải có hình tròn, khi dùng tay sờ vào thấy mềm, không bị thối, cuống còn xanh thì là cà chua ngon, chất lượng cao.

6. Rau củ bị héo, mốc một phần

Thi thoảng ra chợ, bạn sẽ được người bán mời mua một số loại rau héo, bán ế hoặc khoai tây, khoai lang bị mốc... với giá thành "đại hạ giá". Nhưng đừng bao giờ mua loại rau này về ăn bởi rau héo thường không còn ngon và giữ nguyên được dinh dưỡng. Thậm chí, có không ít người bán rau tiết lộ họ không bao giờ dám ăn loại rau này mà chỉ bán cho khách.

Rau bị mốc thì chúng rất có thể chứa nhiều vi khuẩn nấm mốc, đặc biệt là độc tố aflatoxin. Aflatoxin gây ra tình trạng ngộ độc cấp tính, làm tổn thương trực tiếp đến tế bào gan, gây thoái hóa và hoại tử, gây ung thư gan.

(Theo Gia Đình và Xã Hội)