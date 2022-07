6 tháng đầu năm 2022, GRDP Lào Cai tăng 7,14% ​

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Lào Cai chiếm tỷ trọng 13,72%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,66%; khu vực dịch vụ chiếm 36,53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,09%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%, đóng góp 0,48 điểm phần trăm vào mức tăng chung của tỉnh; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,63%, đóng góp 2,14 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,27%, đóng góp 3,56 điểm phần trăm; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,87% đóng góp 0,96 điểm.

Điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2022 là khu vực dịch vụ trở lại bình thường sau đại dịch, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch sôi động trở lại.

Theo ghi nhận của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, hầu hết các ngành dịch vụ đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước như Ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,50% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,62 điểm phần trăm; vận tải, kho bãi tăng 10,31%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 33,13%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; thông tin và truyền thông tăng 5,82%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,18%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm; hoạt động giáo dục và đào tạo tăng 6,05%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm... Nhờ đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng 9,27%, đóng góp 3,56 điểm phần trăm vào mức tăng chung của tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,47% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1,93 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì tốt, tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 13,07%, đóng góp 1,37 điểm phần trăm. Ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 16,79%, đóng góp 1,60 điểm phần trăm; Ngành xây dựng tăng 2,56%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Ngành khai khoáng tiếp tục gặp khó khăn do dịch Covid-19 và ảnh hưởng giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao (giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian vừa qua),... đặc biệt, sản lượng quặng Apatít giảm sâu, ước đạt 60,24% so với cùng kỳ năm trước, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của toàn ngành khai khoáng. Vì vậy ngành khai khoáng 6 tháng chỉ đạt 88,64% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng trưởng không cao chỉ tăng 3,24%. Điều này được lý giải do tác động của giá vật tư nông nghiệp tăng cao, một số mặt hàng nông sản gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ; giá thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản liên tục tăng cao, nguyên liệu đầu vào và cước vận chuyển tăng trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi thấp và không ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển sản xuất của người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,...

Năm 2022, Lào Cai phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt trên 10%. Để hoàn thành mục tiêu, ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai những quyết sách đúng đắn, linh hoạt, những giải pháp phù hợp để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng triển khai nhiều giải pháp xúc tiến đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư hạ tầng kỹ thuật để tạo mặt bằng sạch đón nhận các dòng vốn, các dự án trong và ngoài nước. Nhờ đó, tỉnh Lào Cai vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và cả những định chế tài chính lớn của quốc tế. Thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước cũng đã giúp cho tỉnh Lào Cai có thêm sự đa dạng của các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

H.D