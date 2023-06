Ngày 30/6, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2023.

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trong nước của Bình Định theo giá so sánh 2010 tăng 3,72%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước tăng 6,46%. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh Bình Định xếp thứ 9/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung; xếp thứ 2/5 tỉnh trọng điểm Miền Trung.

Trong 6 tháng này, tổng mức thực hiện vốn đầu tư ước đạt 17.499,8 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 50.383,8 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 730 triệu USD, giảm 14,4% so cùng kỳ (đạt 45,6% so kế hoạch).

Bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định. Ảnh: Diễm Phúc.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 5.722,7 tỷ đồng, đạt 41,9% dự toán năm và bằng 75,2% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 8.204 tỷ đồng, đạt 43,9% dự toán năm, tăng 1% so với cùng kỳ.

Uớc tính đến cuối tháng 6/2023, tổng số dư huy động của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định ước đạt 98.390 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ và tăng 8,3% so với tháng 12 năm 2022. Tổng dư nợ cho vay tính đến 30/6/2023 ước đạt 99.420 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ và tăng 3,6% so với tháng 12 năm 2022. Ước đến 30/6 nợ xấu trên địa bàn tỉnh chiếm 0,6% so với tổng dư nợ.

Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định cho biết, dù ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, bất lợi, tuy nhiên theo tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Định, giá trị tăng thêm của ngành xây dựng vẫn có tốc độ tăng trưởng cao.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Bình Định đang triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư 24.574,9 tỷ đồng. Ngoài ra, việc thi công các tuyến quốc lộ 1, đường ven biển, quốc lộ 19, những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh có giá trị về xây dựng rất cao đã góp phần vào giá trị xây dựng của tỉnh tăng trưởng cao.

Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông tỉnh Bình Định. Ảnh: Diễm Phúc.

Các dự án xây dựng lớn được triển khai đã làm cho giá trị xây dựng của tỉnh ước quý II năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, theo giá hiện hành ước tăng 31,2%; giá so sánh ước tăng 30,7%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023 giá trị xây dựng ước tăng 24,4% theo giá hiện hành và tăng 21% theo giá so sánh 2010. Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm nay.

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư cũng đang được tỉnh Bình Định tiếp tục chú trọng. Tính đến ngày 13/6, tỉnh Bình Định đã thu hút được 40 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký 12.585,3 tỷ đồng. Trong đó, 8 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 472 tỷ đồng và 32 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 12.113,3 tỷ đồng.

“Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023 đã đề ra, chúng tôi đề xuất thời gian tới cần đôn đốc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đăng ký. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài”, bà Nguyễn Thị Mỹ nói.

Diễm Phúc