Cơ sở nào phụ trách bữa ăn bán trú của Ischool Nha Trang?

Trường Ischool Nha Trang, nơi có hàng trăm học sinh nhập viện. Ảnh: Xuân Ngọc

Phòng Y tế TP Nha Trang hôm nay báo cáo UBND TP Nha Trang về các vấn đề liên quan việc hơn 600 học sinh Ischool thuộc tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng vào viện khám, sau bữa ăn bán trú tại trường.

Theo báo cáo, ông Bùi Phúc Lam (40 tuổi) đã ký hợp đồng với trường để tổ chức bếp ăn bán trú cho 930 học sinh và giáo viên (trong đó có 50 giáo viên). Quá trình chế biến được thực hiện tại bếp ở trường.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, ông Lam có giấy phép hộ kinh doanh cấp năm 2015, với ngành nghề bán hàng ăn uống, giải khát, hải sản tại gian hàng của trường này, trên đường Hai Bà Trưng. Ông cũng đưa ra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Phòng Y tế TP cấp lần 3 vào tháng 10.

Trước đó, hôm 17/11, trường tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh. Bữa ăn chia làm 2 suất, suất 1 ăn lúc 10h30, suất 2 lúc 11h30, gồm các món: cơm gà, xốt trứng; gỏi gà (gà xé, cà rốt, bắp sú, rau răm); cánh gà chiên; canh (xương, cà rốt, cải thảo); dưa leo. Bữa ăn xế lúc 13h30 với bánh ngọt, uống nước tại hệ thống lọc nước của trường.

Nhiều giờ sau, các em triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần. Đến khoảng 22h, các em xuất hiện thêm triệu chứng sốt, buồn nôn, nôn, được người nhà đưa đến các bệnh viện trong thành phố. Ngày 20/11, một học sinh lớp 1 tử vong do sốc nhiễm trùng.

Thầy Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng cho biết đã ký hợp đồng với hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh và nấu tại trường. Hiện, trường dừng học 1 tuần để học sinh điều trị.

Sau sự việc, Công an đã vào cuộc điều tra. Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế, đã kiểm tra bếp ăn tại trường. Kết quả bước đầu cho thấy cơ sở này chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa phát hiện vi phạm.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu và niêm phong toàn bộ mẫu thức ăn được lưu tại cơ sở đối với thực đơn bữa trưa và bữa xế ngày 17/11, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Dự kiến chiều nay, Viện có kết quả chủng vi khuẩn có trong các mẫu thực phẩm mà học sinh Ischool đã ăn.

Học sinh điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Xuân Ngọc.

Sáng nay, khi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế, ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết từ tối 17 đến sáng 22/11, các bệnh viện trong thành phố tiếp nhận 648 học sinh và giáo viên trường Ischool tới thăm khám, có chung triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau bụng… sau khi ăn 6-9 tiếng đồng hồ.

Theo ông, kết quả phân lập nuôi cấy mẫu phân ghi nhận tác nhân khiến hàng trăm học sinh trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc, một trẻ tử vong là vi khuẩn Salmonella.