Trong thời đại công nghệ số, nhu cầu sử dụng và lắp đặt Internet của các gia đình ngày càng tăng. Việc quản lý thiết bị Modem Wi-Fi và đảm bảo an toàn Internet tại nhà là mối quan tâm của rất nhiều khách hàng. Dưới đây là 7 cách giúp độc giả có thể tự quản lý đường truyền nhà mình và đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình trên không gian mạng.

Hướng dẫn trẻ em sử dụng Internet thay vì cấm sử dụng

Không gian mạng chứa đựng kho kiến thức khổng lồ, song nếu không biết khai thác và sử dụng mạng Internet đúng cách sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hại khó lường, đặc biệt là đối với con trẻ. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên dành thời gian cung cấp kiến thức cho con, hướng dẫn trẻ những kiến thức cần thiết như: Không nên công khai thông tin cá nhân, sử dụng mật khẩu mạnh và không được chia sẻ chúng với ai hoặc không nhận lời mời gặp gỡ người lạ quen biết qua các nền tảng mạng xã hội...

Quản lý người dùng truy cập mạng

Đây là một trong những phương án phù hợp để đảm bảo an toàn cho các gia đình có con trẻ hoặc đông thành viên sử dụng nhiều thiết bị khác nhau.

Bố mẹ có thể tìm hiểu và lựa chọn cho mình phần mềm uy tín và phù hợp để quản lý thành viên trên không gian mạng.

Ví dụ những phụ huynh đang sử dụng Internet FPT có thể ứng dụng Hi FPT để quản lý thông tin về mạng Wi-Fi nhà mình và kiểm soát hoạt động của con trẻ trên Internet: chủ động ngăn chặn các nội dung xấu hoặc website có chứa virus mã độc, thiết lập khung giờ có thể sử dụng Internet trên các thiết bị mà bạn cho phép… Ngoài ra, ứng dụng này còn phân loại nhiều dạng nội dung khác nhau như nội dung người lớn, cờ bạc, bạo lực... để phụ huynh có thể tích chọn, nhằm tạo một bộ lọc phù hợp cho thành viên trong gia đình.

Đổi mật khẩu Wi-Fi và khởi động lại Modem theo định kỳ

Đổi mật khẩu Wi-Fi thường xuyên và khởi động lại đều đặn hằng tuần cho Modem sẽ giúp thiết bị hoạt động tốt hơn, loại bỏ các mã độc gây nguy hiểm (nếu có) và đảm bảo việc online an toàn.

Năm 2018, 500.000 router của hơn 50 nước đã bị một phần mềm độc hại có tên VPNFilter xâm nhập. Phần mềm này tìm đến chủ yếu là các router của văn phòng nhỏ và nhà ở.

Để giải quyết sự cố trên, FBI đã khuyên người dùng tắt router của mình, đợi 30 giây, sau đó mở lên. Thao tác này giúp loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy.

Các doanh nghiệp viễn thông, Internet hàng đầu tại Việt Nam vẫn luôn không ngừng cung cấp các phần mềm để người dùng có thể chủ động khởi động lại thiết bị bằng ứng dụng. Người dùng chỉ việc mở app trên điện thoại và nhấn vào nút khởi động lại để tắt mở thiết bị của mình

Thường xuyên kiểm tra thiết bị đang kết nối với Wi-Fi

Mức độ chậm của Internet tùy thuộc vào số lượng thiết bị được kết nối với mạng và lượng dữ liệu đang sử dụng. Ngoài tăng tốc đường truyền, việc thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang kết nối sẽ giúp người dùng quản lý được mức độ hoạt động trên Internet của gia đình và bảo mật Wi-Fi nhà mình nếu phát hiện thiết bị lạ đang truy cập.

Tìm hiểu các đường liên kết trước khi nhấn vào

Một giải pháp nữa để đảm bảo an toàn Internet cho gia đình là tìm hiểu các địa chỉ của trang web trước khi quyết định truy cập. Các đường liên kết lừa đảo hoặc chứa mã độc sẽ làm lộ các thông tin và tài liệu cá nhân, thậm chí là ảnh hưởng đến tài sản.

Các khách hàng cũng có thể tra cứu thông tin tên miền nghi vấn lừa đảo thông qua trang web tracuutenmien.gov.vn trước khi quyết định nhấn vào.

Hạn chế cài đặt phần mềm lậu

Khi sử dụng các phần mềm lậu khả năng máy tính bị virus xâm nhập vào thiết bị rất cao. Nó gây ra mối đe dọa về an toàn thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dấu vân tay cho đến mật khẩu trên các thiết bị công nghệ và nhất là tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Quét virus cho thiết bị thường xuyên

Các phần mềm diệt virus hiện nay đã được trang bị thêm khả năng chống website bị nhiễm độc. Do đó, việc sử dụng thêm phần mềm sẽ là một phương pháp tối ưu khi không may gặp phải những website có mối nguy hại.

Khách hàng sử dụng mạng FPT Telecom có thể sử dụng tính năng trên ứng dụng Hi FPT để kiểm tra kết nối độc hại ảnh hưởng đến Internet nhà mình

Hi FPT là ứng dụng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), cung cấp những tính năng phục vụ khách hàng trong việc quản lý các dịch vụ viễn thông, điều khiển thiết bị Wi-Fi từ xa, đảm bảo an toàn kết nối mạng; các yêu cầu khách hàng cần hỗ trợ về dịch vụ internet, nâng cấp băng thông, phục vụ thanh toán hoặc thay đổi các thông tin hợp đồng online... Hiện ứng dụng Hi FPT đã ra mắt version 7.0 với nhiều tính năng độc đáo được cung cấp.

Ứng dụng Hi FPT hiện đã có mặt trên App Store và CH Play.

Doãn Phong