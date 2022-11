Lý do để duy trì một tình yêu xa

1. Nghệ thuật giao tiếp

Điều tiên quyết để bất cứ một mối quan hệ xa nào trở nên vững vàng đó chính là nghệ thuật giao tiếp. Bởi vì khi người yêu không ở gần, cách duy nhất để có thể duy trì tình yêu đó là việc giao tiếp: gửi tin nhắn, gọi Skype hay điện thoại là những cách để bạn liên lạc, thể hiện cảm xúc hay trao cho họ những suy nghĩ của mình.

Sẽ có những lúc mâu thuẫn nảy sinh từ việc không thấu hiểu lẫn nhau, khi đó bạn cần phải kiên nhẫn và thể hiện ngôn từ một cách chính xác để đưa cảm xúc của mình đến với người yêu, bởi ngoài ra chẳng còn cách nào khác để thể hiện tình cảm và tâm tư.

Qua thời gian, khi hai bạn vượt qua điều đó thì sẽ học được cách thấu hiểu và tình cảm trở nên sâu sắc hơn, khoảng cách xa sẽ không còn là rào cản giữa hai người.

Việc nâng cao khả năng giao tiếp của mình cũng giúp bạn có nhiều lợi thế trong nhiều khía cạnh khác trong đời sống hiện tại hoặc tương lai.

2. Thực sự tin tưởng

Việc duy trì một tình yêu xa đòi hỏi rất nhiều cam kết, bạn phải thật sự tin tưởng vào người yêu nếu như bạn cũng muốn họ tin tưởng bạn.

Việc tin tưởng thể hiện qua nhiều cách, thời gian và cảm xúc. Bạn phải tôn trọng đời sống cá nhân của đối phương, phải cho họ thời gian và đừng nên hối thúc, đòi hỏi những cuộc điện thoại, tin nhắn liên tục, phải chấp nhận một thực tế rằng người yêu đang ở rất xa.

Sự kiên nhẫn và cố gắng sẽ được đền đáp, khi quen được việc đó, bạn sẽ cảm thấy yên tâm khi người đó cũng dành trọn sự tin yêu cho mình, khoảng cách địa lý xa xôi không còn là khoảng cách tồn tại trong tâm hồn.

Một khoảng cách xa xôi trong tình cảm sẽ là phương thuốc thử để giúp bạn tạo dựng một niềm tin vững chắc, và đồng thời cũng là sự thỏa mãn ngọt ngào khi biết rằng người yêu thật sự cần bạn, dù xa cách cách mấy rồi cả hai sẽ trở về bên nhau nếu tin tưởng.

Ảnh minh họa.

3. Thử thách khả năng chịu đựng

Triết gia Jean Jacques từng nói “Patience is bitter, but its fruit is sweet” (tạm dịch: chịu đựng là đắng cay, nhưng sẽ cho ta trái ngọt).

Câu nói không hề sai mặc dù việc kiên nhẫn chờ đợi là không dễ dàng, việc cách xa người yêu sẽ khiến bạn trở nên rối trí và cực kì buồn bã.

Sẽ rất mệt mỏi khi luôn phải chờ đợi cái ngày họ trở về bên ta cũng như việc trông ngóng từng cuộc gọi, từng mẩu tin nhưng khi bạn học được cách kiên nhẫn thì sẽ hiểu được những việc làm đó hoàn toàn không vô ích.

Sự kiên nhẫn và bền chí có hiệu lực rất kì diệu, đến cuối cùng khi gặp được người yêu, bạn sẽ hiểu được mình đã không hối hận vì đã chấp nhận đợi chờ.

Cảm xúc sau khi gặp lại người yêu sau một thời gian dài sẽ trở nên kì diệu hơn bao giờ hết, cả hai sẽ tận hưởng từng phút giây bên nhau sau những tháng ngày dài xa cách và những cảm xúc, kí ước đó sẽ kéo dài mãi mãi.

4. Tạo dựng niềm tin vững vàng

Khi chúng ta không ở gần người yêu, bạn phải học cách tin tưởng họ bằng cả tâm hồn mình. Và thật khó để kiềm chế cảm xúc bất an và ghen tị khi biết rằng họ vẫn rất vui vẻ với bạn bè xung quanh mà không cần sự hiện diện của bạn.

Yêu xa sẽ dạy bạn cách tin tưởng lẫn nhau với một trái tim rộng mở. Nhưng thật sự là không dễ dàng để tao dựng một niềm tin vững chắc, bạn chỉ còn cách dựa vào thời gian để học cách tin và làm quen với điều đó, khi đã đủ vững vàng thì cũng là lúc hiểu được không gì có thể đánh đổ được.

Niềm tin giúp cho mối quan hệ của hai bạn thêm sức mạnh, nó sẽ là chất keo gắn kết hai người để vượt qua mọi khó khăn trong để sống bên nhau trọn đời.

5. Học được cảm giác trân trọng

Một tình yêu xa sẽ khiến bạn học được cách trân trọng người yêu hơn, sẽ hiểu được vai trò và tầm quan trọng của người mình yêu trong cuộc sống là như thế nào khi không có sự hiện diện của họ.

Bạn sẽ trở nên nhạy cảm và để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt có in hình bóng của người ấy xung quanh, những thứ trước đây ta chưa từng để ý đến như cách họ nhìn bạn, cách họ cười hay là khoảnh khắc cả hai đan từng ngón tay vào nhau để chìm vào giấc ngủ.

Bạn sẽ hồi tưởng lại chính xác và đầy đủ từng kí ức của ở những nơi hai người từng đi qua, sẽ “hấp thụ” từng giọt kí ức về những khoảnh khắc hiện diện của người yêu để dỗ dành cho trái tim đang thổn thức vì nhớ nhung. Bạn sẽ chẳng làm được gì ngoài việc chấp nhận nỗi nhớ và yêu quý họ hơn.

Ảnh minh họa.

6. Cảm giác háo hức và hồi hộp vì đợi chờ

Kể cả khi bạn đã lên kế hoạch tỉ mỉ và kĩ lưỡng về khoảnh khắc cả hai gặp nhau, dù đã chuẩn bị tâm lý để gặp lại người mình yêu sau nhiều tháng ngày xa cách thì vẫn không tài nào tránh được cái cảm xúc hồi hộp, háo hức vì mong đợi cứ chực trào ra ngoài.

Vào khoảng thời gian kề cận giây phúc tương phùng, cả buồng tim bạn sẽ chỉ biết đập loạn xạ vì hồi hộp, trí não lúc đó chỉ chìm ngập trong những xúc cảm lung linh màu hồng, đó là những xúc cảm đẹp đẽ và choáng ngợp nhất từ trước tới nay trong tình yêu, những gì mà bạn chưa hề cảm nhận được trước đó.

Đó là chất xúc tác trong tình yêu khiến mối quan hệ của cả hai không trở nên nhàm chán, tình cảm sẽ luôn được làm mới như những ngày đầu hẹn hò.

7. Giúp bạn trở nên độc lập

Khi người yêu ở xa, chúng ta phải học được cách sống tự lập, việc này thực sự đem lại một lợi ích rất lớn. Những khi bạn ngã bệnh hoặc gặp rắc rối với những người xung quanh, bạn phải học được cách đương đầu với những điều đó một mình mà không cần dựa dẫm vào một ai.

Việc tự lập sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và độc lập, người bạn đời của bạn sẽ hỗ trợ bạn từ phía sau nhưng không phải lúc nào họ cũng xuất hiện để thay bạn đối mặt với những khó khăn ấy. Việc trở nên độc lập và mạnh mẽ sẽ khiến người yêu tôn trọng và yêu quý bạn nhiều hơn.

Theo VOV