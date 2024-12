Gần đây, nước tiểu của tôi có có màu trắng đục như sữa hoặc nước vo gạo, đôi khi lẫn cả máu. Xin bác sĩ tư vấn đó là dấu hiệu của bệnh gì? (Lê Trang - Chương Mỹ, Hà Nội).

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Như - Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tư vấn:

Màu của nước tiểu có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của mỗi người, thay đổi từ sinh lý tới bệnh lý khác nhau. Trường hợp màu nước tiểu đục, giống sữa cảnh báo bệnh lý đái ra dưỡng chấp.

Dưỡng chấp là dịch dinh dưỡng có thành phần chủ yếu là triglycerid, este của 3 axit béo gắn với nhân glycerol, một ít cholesterol và protein.

Nguyên nhân đái dưỡng chấp do có sự thông thương giữa ống bạch mạch với hệ thống đường dẫn niệu trên bẩm sinh; biểu hiện của tắc ống bạch mạch cao trên thận do giun chỉ hoặc bệnh lý khác như chèn ép.

Bệnh hay xảy ra ở người từ 20-50 tuổi. Bệnh nhân có dấu hiệu như sốt nhẹ do nhiễm khuẩn kèm theo, số còn lại ít có biểu hiện gì đặc biệt.

Màu của nước tiểu cảnh báo sức khỏe của bạn. Ảnh: Aboluowang

Bệnh diễn biến âm thầm nên nhiều người không để ý cho đến lúc thấy nước tiểu có màu trắng đục như sữa hoặc nước vo gạo, để lâu sẽ đông lại như thạch, có khi lẫn cả máu. Nếu kèm theo máu, nước tiểu sẽ có màu nâu đậm (màu sôcôla).

Đặc biệt, màu của nước tiểu đục tăng lên vài giờ sau bữa ăn, nhất là thực phẩm có nhiều mỡ, thịt, cá, trứng. Khi vận động nhiều, mạnh, đái dưỡng chấp có thể tăng lên, tuy vậy, một số trường hợp không liên quan gì đến sự vận động.

Tình trạng trên thường xuất hiện từng đợt, có thể tự ổn định. Khi đó, bệnh nhân hiểu nhầm là đã khỏi.

Để xác định rõ bệnh, bạn nên đi khám để làm xét nghiệm dưỡng chấp niệu (định lượng hoặc định tính), siêu âm ổ bụng, nội soi bàng quang, chụp cắt lớp hệ tiết niệu, X-quang hệ thống bạch mạch hoặc chụp X-quang bể thận - niệu quản ngược dòng (chụp UPR), xét nghiệm ký sinh trùng.

Nếu bạn bị bệnh, các bác sĩ sẽ điều trị theo từng nguyên nhân khác nhau. Nếu do giun chỉ, điều trị nội khoa, điều chỉnh chế độ ăn giàu protein, ít chất béo kèm thuốc điều trị giun chỉ và ấu trùng giun chỉ. Can thiệp bơm nitrat bạc 0,5% nhằm bít sự thông thương giữa ống bạch mạch với hệ thống đường dẫn niệu trên. Ngoài ra, có thể can thiệp bằng ngoại khoa để giải quyết vấn đề hiện tượng rò rỉ ống bạch mạch và đài bể thận.

Bệnh lý này không phải cấp tính nhưng gây tâm lý sợ hãi cho bệnh nhân, kéo dài dẫn tới suy kiệt, nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm thận bể thận, rối loạn tự miễn dịch và tử vong do xơ gan, lao phổi, suy dinh dưỡng...

Vì vậy, khi thấy nước tiểu đục có váng mỡ hoặc đục như nước rửa thịt, đặc biệt tăng lên sau khi ăn nhiều thịt, sữa, trứng, người dân nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

Màu của nước tiểu cảnh báo các vấn đề về sức khỏe bạn có thể tham khảo:

Màu của nước tiểu Nguyên nhân

Trong suốt Uống quá nhiều nước Vàng nhạt đến đậm Bình thường Đỏ hoặc hồng nhạt Do ăn thực phẩm có màu sắc, u bàng quang, sỏi thận. Cam Mất nước hoặc có bệnh lý liên quan tới mật Xanh lá Hiếm gặp có thể do thức ăn hoặc nhiễm khuẩn Nâu Mất nước, thức ăn, do thuốc, bệnh về gan Đục Mất nước, bệnh thận, bệnh mạn tính.