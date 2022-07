7 sai lầm khi sử dụng tủ lạnh sẽ đẩy hóa đơn tiền điện lên cao

Một cuộc "khủng hoảng chi phí sinh hoạt" từ việc tăng tiền điện bắt đầu khi mùa hè đến. Nếu muốn cải thiện, bạn phải sử dụng chiếc tủ lạnh (một vật dụng không thể ngắt điện) đúng cách.

Chẳng có ai dám khẳng định là mình không mắc phải bất kỳ sai lầm cơ bản nào khi sử dụng tủ lạnh. Đặc biệt là khi mùa hè đến và tần suất sử dụng tăng cao. Những sai lầm phổ biến như để cửa mở hoặc để đá tích tụ trong khay đông lạnh sẽ làm tăng thêm chi phí vận hành của chiếc tủ lạnh.

Vì vậy, áp dụng các mẹo đơn giản sẽ hữu ích trong thời điểm này để giảm áp lực lên tài chính của gia đình. Dưới đây là những sai lầm mà nhiều người đã và đang mắc phải khiến tủ lạnh tốn điện hơn.

1. Quên rã đông ngăn đá của bạn

Nếu bạn không rã đông ngăn đá thường xuyên, nó có thể làm cho hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể. Bởi khi đá tích tụ, nó sẽ làm tăng khối lượng công việc mà động cơ của tủ đông phải làm để giữ cho thực phẩm được mát. Và động cơ của tủ lạnh càng hoạt động khó khăn, thì nó càng phải sử dụng nhiều năng lượng hơn.

Để tránh vấn đề này, hãy để ý đến sự tích tụ của đá. Có thể bạn sẽ nhận thấy điều đó khi một trong các ngăn kéo bị kẹt. Và coi đây là dấu hiệu bạn sắp phải rã đông và làm sạch ngăn đá.

2. Nhồi nhét quá nhiều trong tủ lạnh

Bạn cũng nên tránh để quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Khi nhồi quá nhiều, nó có thể khiến thức ăn khó giữ lạnh hơn, buộc mô tơ phải làm việc nhiều. Các chuyên gia tại Energyhelpline nói với The Sun: "Hãy dọn dẹp tủ lạnh của bạn và đảm bảo rằng nó không bị đầy quá mức. Điều này đặc biệt quan trọng, vì việc giữ khoảng trống ở phía trên cùng và các bên của tủ lạnh sẽ giúp không khí mát di chuyển xung quanh dễ dàng hơn".

Điều này cũng không có nghĩa là bạn nên để tủ lạnh quá trống vì có thể gây lãng phí năng lượng. Nhưng hãy kiểm tra thường xuyên xem nó có chứa những món bạn không cần hay không hoặc đồ đã quá hạn sử dụng.

3. Đặt tủ lạnh sai chỗ

Vị trí chính xác trong nhà bếp mà bạn đặt tủ lạnh cũng sẽ mang tới hiệu quả đáng ngạc nhiên. Các chuyên gia tại Uswitch cho biết hãy đặt thiết bị của bạn cách xa bếp đun và đảm bảo rằng nó không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Đó là bởi vì nó sẽ tiết kiệm điện hơn nếu đặt ở một nơi mát mẻ.

Nhiệt độ từ nồi hoặc quá nhiều ánh nắng mặt trời chiếu vào ngăn đá tủ lạnh có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ của nó. Đặt ngăn đá tủ lạnh cách tường ít nhất 10cm cũng rất quan trọng. Điều này là do thiết bị cần lưu thông không khí để các cuộn dây hoạt động hiệu quả nhất để tự hạ nhiệt.

Các chuyên gia tại Repairaid cho biết: "Nếu tủ lạnh của bạn không có hệ thống thông gió phù hợp hoặc thiếu không gian xung quanh, thì điều này có thể khiến hiệu suất năng lượng giảm tới 15%".

4. Mép của tủ lạnh bị hở

Đảm bảo rằng bạn kiểm tra các góc cạnh và mép trên ngăn đá tủ lạnh. Nguyên tắc này cũng giống như gió lùa trong nhà nhưng ngược lại với tủ lạnh, bạn không muốn không khí mát thoát ra ngoài hoặc không khí nóng lọt vào bên trong.

5. Mở cửa quá nhiều

Bạn không nên để cửa tủ lạnh mở quá mức cần thiết. Khi cửa mở, không khí lạnh có thể thoát ra ngoài và thiết bị của bạn sẽ phải làm lạnh lại, sử dụng nhiều năng lượng hơn.

Sarah Broomfield, chuyên gia năng lượng tại Uswitch.com nói với The Sun: "Cố gắng không để cửa mở quá lâu, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, vì điều này sẽ khiến nhiệt độ tăng lên, đồng nghĩa với việc thiết bị của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn để làm mát".

Tránh vấn đề này bằng cách nhanh chóng lấy bất cứ thứ gì ra khỏi tủ lạnh. Có những chiếc tủ lạnh thông minh có camera bên trong để bạn xem đồ ăn cho bữa tối hoặc mua gì ở siêu thị mà không cần mở cửa.

6. Đặt sai mức nhiệt độ

Đặt tủ lạnh và tủ đông ở nhiệt độ thích hợp sẽ đảm bảo không lãng phí quá nhiều năng lượng. Energy Saving Trust nói với The Sun: "Khuyến nghị tủ lạnh của bạn nên đặt ở 5 độ là tốt nhất". Các chuyên gia năng lượng tại Uswitch cho biết nhiệt độ tốt để giữ tủ lạnh của bạn là từ 3 đến 5 độ C và đối với tủ đông là -18 độ C.

Những nhiệt độ đó được khuyến nghị để giữ cho thực phẩm của bạn mát mẻ và an toàn mà không quá lạnh đến mức tốn tiền điện hơn. Điều đó sẽ giúp giảm hóa đơn của bạn nhiều nhất có thể.

7. Không vệ sinh tủ lạnh thường xuyên

Lần tới khi bạn lau chùi bên trong tủ lạnh, hãy cố gắng làm sạch cả mặt sau của nó. Nếu bụi tích tụ trên các cuộn dây, nó có thể khiến thiết bị không được làm mát đúng cách. Nếu bụi bẩn quá dày, nó có thể làm giảm hiệu suất máy tới 25%.

