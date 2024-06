English Champion, cuộc thi tiếng Anh học thuật được khởi xướng từ năm 2013, đã trở thành một điểm đến đáng tin cậy cho sự nỗ lực và đam mê học hỏi của học sinh cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc. Mùa giải năm nay, với chủ đề "Be Global", đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn thí sinh iSMART, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi trong việc thúc đẩy sự phát triển tiếng Anh và bồi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu trẻ tuổi.

Lần lượt từ trái qua phải - các tân quán quân của cuộc thi năm nay ở 3 bảng A, B, C (Phan Vĩnh Nhã Uyên, Nguyễn Cảnh Vinh, Dương Ngọc Minh Châu)

Khởi tranh từ tháng 4/2024, English Champion 2024 đã trải qua ba vòng thi và thu hút 71.000 học sinh iSMART trên toàn quốc. Từ vòng loại trực tuyến đánh giá năng lực tiếng Anh thông qua kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ II, 48.000 thí sinh xuất sắc bước vào Vòng 2 với các bài thi trắc nghiệm và nói. Cuối cùng, 240 thí sinh tranh tài tại Vòng Chung kết với những màn tranh biện và thuyết trình ấn tượng, thể hiện kỹ năng ngôn ngữ, tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm.

Lễ Vinh danh diễn ra tại hai địa điểm: Trường Quốc tế Canada (CIS) ở TP.HCM và Trường Liên cấp Newton ở Hà Nội, với sự tham dự của các thí sinh đạt giải, phụ huynh học sinh, đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục/Phòng Giáo dục, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô cùng các đơn vị tài trợ đồng hành, đại diện các cơ quan báo chí và truyền thông.

Quán quân hạng mục nhóm Bảng A toàn quốc thuộc về Nhóm A.18 của Khu vực miền Nam

Với tổng giá trị giải thưởng và học bổng lên đến 1 tỷ đồng, buổi lễ đã lần lượt gọi tên những thí sinh xuất sắc đạt giải quán quân: Phan Vĩnh Nhã Uyên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng - Khu vực miền Nam) - Quán quân Bảng A; Nguyễn Cảnh Vinh (Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Khu vực miền Bắc) - Quán quân Bảng B; Dương Ngọc Minh Châu (Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Khu vực miền Bắc) - Quán quân Bảng C.

Ở hạng mục đội nhóm, Quán quân bảng A thuộc về nhóm A.18 (Khu vực miền Nam), Quán quân bảng B thuộc về nhóm B.02 (Khu vực miền Bắc) và Quán quân bảng C thuộc về nhóm C.01 (Khu vực miền Bắc).

Quán quân hạng mục nhóm Bảng B toàn quốc thuộc về Nhóm B.02 của khu vực miền Bắc

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chia sẻ tại phần khai mạc: "Trong thời đại hiện nay, để có thể học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì tiếng Anh là một điều kiện rất quan trọng. English Champion là một sân chơi bổ ích, ngoài rèn luyện các kỹ năng thuyết trình và tranh biện còn là cơ hội để học sinh cọ xát và thử sức, rút ra được những kinh nghiệm trong quá trình học và rèn luyện tiếng Anh của mình.”

Vinh danh và trao thưởng cho thí sinh Quán quân cá nhân Bảng B khu vực miền Bắc

"Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng trong thời đại toàn cầu. Chúng tôi đánh giá cao những hoạt động và sân chơi bổ ích như English Champion. Cuộc thi không chỉ giúp học sinh nâng cao năng lực tiếng Anh, rèn luyện sự tự tin trong thuyết trình và tranh biện, mà còn mang đến cho các em cơ hội giao lưu và chia sẻ những kiến thức với bạn bè trên khắp cả nước, từ đó hình thành những kỹ năng của công dân toàn cầu", ông Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ.

Bà Võ Thị Hồng Phượng - Phó hiệu trưởng Trường THCS Lê Anh Xuân cho biết: "Đây là năm đầu tiên trường THCS Lê Anh Xuân tham gia cuộc thi English Champion do iSMART tổ chức, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của phụ huynh và học sinh nhà trường. Chúng tôi đánh giá English Champion là một cuộc thi có uy tín và chất lượng, trang bị cho các em nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích, giúp các em học sinh tự đánh giá được năng lực ngoại ngữ của bản thân cũng như khả năng tham gia các cuộc thi mang tính quốc gia và quốc tế."

Vinh danh và trao thưởng cho thí sinh Quán quân cá nhân bảng A khu vực miền Nam

Ông J. David Armstrong - đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh: "Trong thời đại công nghệ số hiện nay, tiếng Anh càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. English Champion 2024 là một sân chơi bổ ích dành cho học sinh do iSMART tổ chức, giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, trau dồi kiến thức và tự tin khẳng định bản thân."

English Champion 2024 không chỉ là cuộc thi mà còn là minh chứng cho cam kết của iSMART Education trong việc kiến tạo những cuộc thi học thuật chất lượng, góp phần khơi dậy niềm đam mê học tập tiếng Anh, giúp ươm mầm thế hệ công dân toàn cầu tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.

Thế Định