8 cô gái trẻ 'bay lắc' trong quán karaoke

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Lâm Thao tiến hành kiểm tra quán karaoke An Bình, thuộc thôn Bồng Lang, xã Phùng Nguyên.

Nhóm nam nữ bay lắc trong quán karaoke. Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại đây, công an phát hiện 17 người (gồm 9 nam, 8 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xác định, ngày 31/7, Nguyễn Văn Khánh (SN 1989), ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba tổ chức sinh nhật nên đã mời một số bạn bè đến dự. Sau khi uống rượu, các đối tượng rủ nhau đi hát karaoke và bay lắc.

Hà Mỹ Ngọc (SN 1996, ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba) đã chuyển 9,5 triệu đồng cho đối tượng Hoàng Hồng Nhung (SN 1995, ở Quảng Xương, Thanh Hoá) để Nhung mua thuốc lắc và ketamin. Sau khi mua được ma túy, Nhung và Phan Văn Giáp (ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba) cho cả nhóm cùng sử dụng.

Nhiều cô gái trẻ bay lắc trong quan karaoke. Ảnh: Công an Phú Thọ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ các đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.