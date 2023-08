Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 17,2% so với tháng trước và gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 8 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 7,8 triệu lượt người, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 69,2% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong só đó, dẫn đầu về thị trường khách đến Việt Nam trong tháng 8 vẫn là Hàn Quốc với gần 386.000 lượt, nâng tổng số khách đến từ “xứ sở kim chi” lên tới 2,27 triệu lượt kể từ đầu năm.

Việt Nam đạt 97,5% kế hoạch đón khách quốc tế của năm 2023.

Đây cũng là thị trường duy nhất có tổng số khách đến Việt Nam đạt con số hàng triệu, các thị trường còn lại đều ghi nhận dưới 1 triệu lượt khách.

Đáng lưu ý, khách Trung Quốc vẫn đang trên đà tăng trưởng mạnh. Trong tháng 8, Việt Nam đón hơn 212.000 lượt khách, tăng 15% so với tháng 7. Tổng lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 8 tháng đạt gần 950.000 người.

Tiếp theo đó là các thị trường khách Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Campuchia, Thái Lan, Australia, Malaysia,...

Riêng tại Thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội ước tính trong tháng 8 đón 382.900 lượt khách quốc tế trong tổng số 2,18 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 8,7% so với tháng 7. 8 tháng năm 2023, Hà Nội đón 2,79 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, so với mục tiêu đề ra cả năm là 8 triệu lượt khách quốc tế, Việt Nam đã đạt 97,5% kế hoạch cả năm.

Đặc biệt, việc Việt Nam thay đổi chính sách visa từ 15/8 theo hướng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và nâng thời hạn lưu trú lên 90 ngày; gia hạn thời gian tạm trú đối với công dân 13 nước được miễn visa lên 45 ngày mở ra nhiều dư địa tăng trưởng khi Việt Nam bước vào mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm.