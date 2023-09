Hôm nay (20/9), thông tin từ UBND huyện Hải Hà cho biết trong hai ngày 16 và 17/9, Trung tâm Y tế huyện Hải Hà tiếp nhận rải rác 9 trường hợp trẻ em đang học mầm non nhập viện với tình trạng sốt, tiêu chảy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế, phòng Y tế, phòng GD-ĐT tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu nước, bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC).

Các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp với Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh điều tra dịch tễ tại xã Quảng Thịnh.

Điểm Trường Mầm non Quảng Thịnh nơi có 9 học sinh nhập viện

Kết quả điều tra cho thấy, trong 2 tuần gần đây, xã Quảng Thịnh xuất hiện rải rác 20 trường hợp rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy cấp), đau bụng, sốt.

Các ca bệnh xuất hiện ở các thôn, các nhóm tuổi khác nhau trước khi có 9 học sinh mầm non nói trên nhập viện.

Đồng thời, kết quả kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh cho thấy Trường Mầm non Quảng Thịnh cơ bản thực hiện đầy đủ các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và con người đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Hiện, sức khỏe các trẻ đã ổn định, 4/9 cháu được xuất viện, số còn lại đang được tiếp tục điều trị, đã hết sốt, dừng tiêu chảy.