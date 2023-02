Á hậu Hong Kong chuyển nghề làm giáo viên thể dục

HK01 hôm nay đưa tin Đặng Trác Ân, Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2018, chuyển sang làm huấn luyện viên thể dục. Trên trang cá nhân, người đẹp cho biết đã lấy được chứng nhận huấn luyện viên pilates chuyên nghiệp và muốn thử sức với lĩnh vực mới. Cô hiện làm giáo viên tại phòng gym của bạn trai Quách Tử Hào.

Theo HK01, Đặng Trác Ân đến với môn pilates cách đây 5 năm, sau khi phát hiện bản thân mắc chứng vẹo cột sống. Sau 3 năm tập luyện, cô quyết định đăng ký khóa học huấn luyện viên chuyên nghiệp. Á hậu Hong Kong hy vọng sẽ giúp phụ nữ rèn luyện sức khỏe, cải thiện hình thể.

Người đẹp Hong Kong bỏ showbiz để trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ảnh: On.

Đặng Trác Ân sinh năm 1995. Năm 2018, cô tham dự Hoa hậu Hong Kong, giành được giải Á hậu 1 và Người đẹp Ảnh. Sau cuộc thi, Đặng Trác Ân được TVB ký hợp đồng quản lý, ra mắt với vai trò diễn viên.

Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Đặng Trác Ân mờ nhạt. Sự cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí khiến cô không có nhiều cơ hội diễn xuất, chỉ được đóng vai phụ, ít đất diễn. Cô từng tham gia các phim như Come Home Love: Lo and Behold, Legal Mavericks 2020, The Ringmaster, The Runner...

Nhận thấy bản thân khó có cơ hội thăng tiến, Đặng Trác Ân quyết định học lên thạc sĩ ngành kiến trúc, hoạt động nghệ thuật cầm hơi với vai trò MC truyền hình trong vài năm qua.