Theo HK01, cơ quan chức năng vừa tổ chức đợt truy quét hành vi cờ bạc bất hợp pháp. Sau 6 ngày thực hiện chiến dịch, họ bắt giữ một nhóm phụ nữ 7 người. Đáng chú ý, đây đều là những người mẫu, diễn viên và KOL có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

"Nhóm người này có độ tuổi khá trẻ, trong khoảng từ 20-30. Họ lợi dụng tên tuổi, cộng với vẻ ngoài gợi cảm của mình để câu kéo người dùng tham gia các hoạt động đánh bạc trái phép trên mạng", nguồn tin nói với phóng viên. Vụ việc hiện gây chú ý làng giải trí Hong Kong.

Bối Y Lâm là gương mặt quen thuộc, từng đóng phim trong một số tác phẩm truyền hình.

Trong nhóm 7 người bị bắt, truyền thông đặc biệt chú ý vào Bối Y Lâm. Cô là người mẫu, diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các phim Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World...

Đại diện phòng hình sự phía Nam Hong Kong cho biết nhóm phụ nữ này được một số người đứng sau trả tiền, thao túng họ quảng cáo cho các app đánh bạc lừa đảo, tàng trữ trái phép thuốc lá điện tử. Ngoài cáo buộc tuyên truyền hành vi cá cược trái phép, 7 người phụ nữ này còn bị tố xâm phạm quyền cá nhân và sử dụng bất hợp pháp hình ảnh của người khác.

Một cô gái là hotgirl trên mạng, sở hữu 250 nghìn người follow trên Instagram cũng nằm trong đường dây bị bắt.

Cơ quan chức năng cho biết nếu bị kết tội, những cá nhân này phải chịu án tù 7 năm, kèm nộp phạt hành chính số tiền 5 triệu HKD (gần 16 tỷ đồng). Ngoài ra, nếu quá trình điều tra phát sinh thêm tình tiết phạm tội sẽ tiếp tục được cộng dồn và nâng mức án phạt theo quy định.

Sau quá trình lấy lời khai, nhóm người này đã được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, họ cam kết không được rời khỏi nơi cư trú và phải luôn có mặt trình diện khi cảnh sát triệu tập.