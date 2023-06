Trong BST 'Be different', NTK Lê Ngọc Lâm kết hợp cùng á hậu Ngọc Thảo tạo nên trang phục thanh lịch nhưng vẫn phá cách, thể hiện tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Những thiết kế được Lê Ngọc Lâm lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nữ quyền của phụ nữ. Anh muốn gửi tới các quý cô nguồn năng lượng tươi mới, giúp họ tạo nên những điều phi thường theo cách riêng của mình, viết nên thông điệp "The impossible is possible - không gì là không thể".

NTK tạo các mẫu váy áo công sở vẫn giữ tinh thần thanh lịch, nữ tính đặc trưng nhưng tạo điểm nhấn bằng những chi tiết phá cách.

Trên nền những phom dáng kinh điển cho phái đẹp như đầm bodycon, đầm bút chì, váy chữ A, blazer, suit..., Lê Ngọc Lâm biến hóa trang phục hiện đại như blazer lửng, blazer chiết eo tay bồng, đầm suông độn vai, váy bodycon với phần vai chồm cảm hứng quý tộc...

Với các dáng váy dài quá gối, nhà thiết kế ứng dụng những chi tiết như nơ thắt cổ áo để tổng thể mềm mại, nhẹ nhàng hơn.

Các điểm nhấn xẻ ngực, trễ vai được tiết chế vừa phải, nhằm tôn vinh khéo léo đường cong người mặc.

Kỹ thuật chơi màu là mạch nối cho BST của Lê Ngọc Lâm. Anh sử dụng các gam màu nổi bật như hồng, vàng, cam, xanh... với những cách phối đa dạng.

Lê Ngọc Lâm tìm thấy sự đồng điệu ở Ngọc Thảo và hài lòng với sự thể hiện của cô. Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ đẹp sang trọng, cá tính và mạnh mẽ cùng tuyên ngôn sống luôn độc lập, tự tin, làm chủ cuộc đời mình. Đây cũng là thông điệp mà nhà thiết kế muốn gửi gắm trong những thiết kế.

Lê Ngọc Lâm sinh năm 1990 tại TP.HCM, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM. Anh gây tiếng vang với các bộ sưu tập Bức thư tình trên mây, Blooming Fungi, Stars và gần nhất là Savour Des Paris.