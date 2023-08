Phương Nhi vừa được NTK Kim Anh Lê mời làm mẫu trong BST váy cưới Be Princess as you are. Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 khoe vẻ đẹp trong trẻo khi hóa cô dâu với những bộ váy cưới lộng lẫy.

Phương Nhi xinh như công chúa.

Á hậu Phương Nhi diện những thiết kế lộng lẫy, được lồng ghép họa tiết thời Phục hưng thông qua các đính kết. Hàng nghìn viên pha lê nhiều kích cỡ từ 3mm-8mm được ứng dụng linh hoạt, bắt mắt.

Bên cạnh đó, điểm sáng được chú trọng nhiều nhất chính là đá thạch anh Moonstone. Ngoài sự bắt sáng vốn có, chủ ý của NTK lần này là trao gửi niềm tin yêu về một hạnh phúc viên mãn đến người mặc.

Á hậu đắt show chụp quảng cáo nhờ nhan sắc tinh khôi, vẻ ngoài mỏng manh.

Trở thành nàng thơ cho NTK Kim Anh Lê, Á hậu Phương Nhi biến hóa hình ảnh công chúa với nhiều phong cách khác nhau. Đây cũng là chủ ý của NTK để ở BST lần này, mỗi cô dâu dễ dàng “tìm thấy chính mình” trong từng trang phục.

NTK Kim Anh Lê sửa váy cho Phương Nhi.

Hình ảnh hạc cầm được đặt làm trọng tâm và thể hiện xuyên suốt ở từng thiết kế, tô vẽ những điểm như: đường uốn lượn ở tay áo, dây đá pha lê hay những lớp vải xếp nếp mềm mại.

Sử dụng gam màu ánh nhũ beige mới nhất năm 2023 -2024, NTK cũng đầu tư chất liệu vải organza tơ tằm thượng hạng cho vẻ ngoài cô dâu được hoàn thiện nhất.

Những chi tiết đính kết là linh hồn của BST lần này. Ngoài sự hoa mỹ, kỹ thuật này giúp tôn được vẻ đẹp của sự phóng khoáng, từ đó thể hiện cá tính của mỗi cô gái.

Bằng việc ứng dụng kỹ thuật draping, cùng corset Anna của thập niên 1590 - lần đầu tiên được NTK Kim Anh Lê ứng dụng vào váy cưới, thiết kế tạo nên được sự mới lạ, cũng như tôn lên vẻ đẹp và cá tính của người mặc.

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 80-57-88cm. Cô có thể giao tiếp tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải Người có làn da đẹp nhất và giành giải Á hậu 2 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô bảo lưu việc học, chuyển vào TP.HCM làm việc.