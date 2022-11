Á vương Vũ Linh về Việt Nam sau cuộc thi Mister Grand International 2022

Sáng 30/11, Á vương Mister Grand International Nguyễn Vũ Linh có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Anh về nước sau khi đăng quang Á vương và cùng Top 5 có hơn 3 ngày thực hiện các công việc tại Cộng hòa Trinidad và Tobago.

Nguyễn Vũ Linh tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/11.

Nguyễn Vũ Linh cho biết vì phải trả lời phỏng vấn truyền thông và tham gia một số hoạt động sau đăng quang tại Trinidad và Tobago nên về nước muộn. Anh xuất hiện giản dị tại sân bay Tân Sơn Nhất trong trang phục vest lịch lãm. Vũ Linh bày tỏ niềm hạnh phúc, vui mừng khi gặp lại người thân, bạn bè sau hơn nửa tháng chinh chiến nơi xứ người.

Bận rộn với lịch trình dày đặc ở Trinidad và Tobago, Vũ Linh vẫn giữ nụ cười rạng ngời sau chuyến bay dài. Nhà thiết kế Việt Hùng – nhà thiết kế trang phục dân tộc, trang phục vest cho Vũ Linh tại cuộc thi Mister Grand International 2022 và bạn bè, người thân ra sân bay đón Vũ Linh.

Vũ Linh cho biết danh hiệu á vương là động lực lớn để anh phát triển sự nghiệp, đồng thời đưa hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Song song với hoạt động người mẫu, diễn viên quảng cáo, á vương Vũ Linh vẫn luôn nỗ lực thể hiện mình ở vai trò đại sứ thể thao, truyền cảm hứng cho cộng đồng trong việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Anh không muốn dừng lại ở danh hiệu hiện tại mà muốn khám phá bản thân, từ đó phát triển tốt hơn ở nhiều vai trò.

Vũ Linh đạt thành tích cao tại cuộc thi Nam vương.

Trước đó, chung kết Mister Grand International 2022 diễn ra sáng 26/11 tại Trinidad và Tobago. Nguyễn Vũ Linh - đại diện Việt Nam - thể hiện nổi bật và giành ngôi vị á vương 4 cùng hai giải thưởng phụ: Trang phục dân tộc đẹp nhất (Best in National Costume) và Top Model.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, nặng 75 kg, số đo ba vòng 99-78-98 cm. Anh từng thi Mister Universe Tourism 2017 tại Philippines. Năm 2018, anh thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải á quân. Gần đây nhất, người mẫu 9X đến từ Bến Tre vào Top 10 chương trình The Next Gentleman. Anh hiện là tiếp viên hàng không, người mẫu tự do tại TP.HCM.