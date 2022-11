Tiếp viên hàng không Vũ Linh đoạt Á vương Mister Grand International 2022

Sáng 26/11, chung kết Mister Grand International 2022 vừa diễn ra tại Trinidad và Tobago. Nguyễn Vũ Linh - đại diện Việt Nam đã có phần thể hiện nổi bật trong suốt đêm thi. Kết quả chung cuộc, anh giành ngôi vị á vương 4.

Đại diện Việt Nam giành danh hiệu á vương 4 cuộc thi.

Ngoài danh hiệu trên, Vũ Linh còn giành hai giải thưởng phụ: Best in National Costume – Trang phục dân tộc đẹp nhất và Top Model. Nam vương của cuộc thi thuộc về đại diện Thụy Sĩ, Á vương 1 thuộc về đại diện Philippines, Á vương 2 thuộc về đại diện đến từ Singapore, Á vương 3 thuộc về đại diện Trinidad và Tobago.

Trước đêm chung kết, Vũ Linh cho biết các đối thủ của anh ở cuộc thi năm nay đều mạnh. Điều này có thể thấy rõ ở Top 5 chung cuộc, đều là những gương mặt nổi bật. Anh nói dù có tiếc nuối khi không đăng quang ở ngôi vị cao nhất nhưng vẫn hài lòng với kết quả.

Các thí sinh giành chiến thắng cuộc thi.

"Tôi may mắn được tiếp thêm năng lượng từ sự cổ vũ của khán giả ở quê nhà và bạn bè khắp thế giới. Danh hiệu á vương sẽ giúp tôi có trách nhiệm nhiều hơn nữa với những hoạt động cộng đồng và xã hội trong thời gian tới", Vũ Linh chia sẻ.

Đêm chung kết Mister Grand International 2022 diễn ra tại sân khấu gần 1000 khán giả. Các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi trang phục dân tộc, đồ bơi, trang phục thể thao, trang phục vest… Top 6 lần lượt công bố: Tahiti, Thụy Sĩ, Singapore, Việt Nam, Trinidad - Tobago, Philippines. Giữa dàn thí sinh, đại diện Việt Nam nổi bật với chiều cao, gương mặt nam tính.

Trước đêm chung kết, chuyên trang Missosology cũng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ giành ngôi vị á vương tại đấu trường sắc đẹp này. Chiến thắng của Vũ Linh cũng đã đóng góp lớn vào bảng vàng thành tích của Việt Nam trong cuộc thi Mister Grand International nói riêng và các cuộc thi quốc tế dành cho nam nói chung.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, nặng 75 kg, số đo ba vòng 99-78-98 cm. Anh từng thi Mister Universe Tourism 2017 tại Philippines. Năm 2018, anh thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải á quân. Gần đây nhất, người mẫu 9X đến từ Bến Tre vào Top 10 chương trình The next gentleman. Anh hiện là tiếp viên hàng không, người mẫu tự do tại TP.HCM.

Mister Grand International là cuộc thi nhan sắc dành cho phái mạnh bắt đầu được tổ chức từ năm 2017. Việt Nam từng có ba thí sinh tham dự và đoạt giải là: Nguyễn Tiến Đạt (Á vương 2017), Lý Cao Thiên Sơn (Á vương 2018), Nguyễn Văn Tuân (Nam vương 2019).