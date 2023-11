Ngày 23/11, Anphabe công bố Bảng xếp hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023.

Ngoài 2 vị trí nêu trên, trong những hạng mục được Anphabe công bố lần này, Acecook Việt Nam còn được gọi tên trong Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2023 thuộc Khối Doanh nghiệp Lớn và Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên năm 2023. Những danh hiệu này là minh chứng cho nỗ lực của công ty nhằm tạo nên một nơi làm việc lý tưởng và hạnh phúc.

Việt Nam thuộc Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2023

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín do Anphabe tổ chức thường niên với sự bảo trợ của Liên Đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và được kiểm chứng bởi Intage Việt Nam. Bảng xếp hạng dựa trên kết quả khảo sát của 63.878 người đi làm có kinh nghiệm từ 18 nhóm ngành nghề và 9.638 sinh viên đến từ 113 trường đại học trên toàn quốc.

Xây dựng giá trị cốt lõi dựa trên nền tảng 3 chữ H trong đó “Happy Employees”- Hạnh phúc của nhân viên là một trong những giá trị quan trọng mà Acecook Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện. Nhờ thế mà nhiều năm liền Acecook Việt Nam vinh dự nằm trong Bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam của Anphabe và là nơi làm việc mơ ước của nhiều sinh viên khi ra trường.

Môi trường làm việc lý tưởng mà Acecook Việt Nam hướng đến được xây dựng trên nền tảng “3P”: Pleasure (hài lòng): doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu cơ bản về cơm, áo, gạo, tiền, lương, phúc lợi… cho mọi cá nhân; Passion (đam mê): các thành viên có môi trường làm việc thỏa đam mê và đích đến trong nghề nghiệp; Purpose (mục đích): giúp mọi người tìm thấy mục đích, ý nghĩa cuộc sống thông qua công việc.

Theo đó, doanh nghiệp luôn chú trọng xây dựng các chính sách khen thưởng công bằng, chế độ phúc lợi tốt nhằm tạo ra môi trường làm việc lý tưởng để thu hút và giữ chân người lao động. Cán bộ công nhân viên tại Acecook Việt Nam luôn được dành nhiều sự đầu tư trong công tác đào tạo không chỉ để phát triển tiềm năng, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu công việc mà còn mở ra những năng lượng tích cực, truyền động lực đổi mới, sáng tạo, từ đó, tạo năng suất làm việc cao, khuyến khích sự đóng góp lâu dài và cống hiến nhiệt tình cho công ty.

Đồng thời, công ty cũng rất chú trọng việc truyền đạt các quan điểm, giá trị và phương châm lãnh đạo đến các cán bộ công nhân viên, cũng như các hoạt động kinh doanh, marketing, CSR... Để công tác truyền thông nội bộ được thông suốt, nhanh chóng và tạo không gian giao lưu, kết nối, Acecook Việt Nam đã triển khai ứng dụng điện thoại nội bộ với các tính năng thông tin, tổ chức các cuộc thi, tiếp nhận sáng kiến… giúp từng thành viên trong công ty được cập nhập thường xuyên, đầy đủ các tin tức về công ty, gia tăng sự tin tưởng và hướng đến một môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, thấu hiểu và gắn kết.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Khối hành chính nhân sự của Acecook Việt Nam nhận giải

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Khối hành chính nhân sự của Acecook Việt Nam chia sẻ: “Với chúng tôi, nguồn nhân lực là tài sản quý báu của tổ chức, giúp tạo nên sức mạnh cho Acecook Việt Nam và là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của công ty trong tương lai. Công ty sẽ không ngừng cải tiến những điều kiện môi trường, chính sách, phúc lợi để nhân viên cảm thấy an toàn, an tâm và hạnh phúc hơn cùng sự phát triển của công ty”.

Ngọc Minh