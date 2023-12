Chính xác

Trưởng nam của Huyện Sỹ là Lê Phát An từng được vua Bảo Đại phong tước An Định Vương. Ông Lê Phát An là người hiếm hoi khi ấy “không hoàng thân quốc thích” nhưng được lên vị trí cao như vậy.