Nằm trong khuôn khổ giải thưởng danh tiếng 'TasteAtlas 23/24', nền ẩm thực của Việt Nam cùng hàng loạt món ăn, điểm đến, cửa hàng của nước ta đã được các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và khách quốc tế đánh giá cao.

Theo đó, ở hạng mục 100 Best Cuisines in the World, 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới 2023, Việt Nam đứng thứ 22 trong danh sách với số điểm trung bình 4,44/5 với các món ăn hàng đầu được nhắc như phở bò, bún chả, quẩy, bánh hỏi, nem rán, bánh xèo, bún bò huế, bò kho.

Trong khi đó, ở hạng mục 100 Best Dishes (100 món ngon nhất thế giới), hai món ăn tiêu biểu của Việt Nam là bánh mì thịt và phở bò cũng được xướng tên, lần lượt xếp thứ 14 và 100.

Hai điểm đến với nền ẩm thực đa dạng, hấp dẫn khác của đất nước chúng ta là Huế (thứ 28) và Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 73) cũng góp mặt trong hạng mục Best Food Cities & regions (Những thành phố, khu vực có đồ ăn ngon nhất).

Cuối cùng là hạng mục Best Iconic food places (Những điểm đến ẩm thực mang tính biểu tượng), hàng phở Thìn Lò Đúc được mở từ năm 1979 cũng được các chuyên gia của TasteAtlas xếp hạng 90 với món phở bò xào tái lăn độc đáo, thấm đẫm hương vị.

100 Best Cuisines in the World là bảng xếp hạng nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Taste Atlas Awards, dựa trên sự bình chọn và chấm điểm của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách khắp thế giới. Năm 2023, có hơn 400.000 phiếu bầu và chấm điểm các nền ẩm thực gửi cho sự kiện này. Tiêu chí xếp hạng dựa trên tổng điểm của hơn 50 món ăn cùng các sản phẩm ẩm thực địa phương.

Được thành lập vào 2015, Taste Atlas kết nối với 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hơn 10.000 món ăn đến với độc giả, hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Trang web có định hướng trở thành bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được làm từ nguyên liệu địa phương.

Theo TasteAtlas