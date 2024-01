Running Kids là chương trình truyền hình thực tế ăn khách bậc nhất của đài truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc.

An Cát Diệp, mẫu nhí đến từ Việt Nam, bất ngờ được chọn để thu âm và ghi hình ca khúc chủ đề chương trình tại Thượng Hải và Hàng Châu, Trung Quốc, với tên gọi tạm dịch là "Bước chạy của âm thanh".

An Cát Diệp đã “lọt mắt xanh” nhà sản xuất Running Kids của Đài Chiết Giang.

An Cát Diệp (Ngô Gia An An, 9 tuổi) được truyền thông Trung Quốc chú ý khi tham gia ShangHai Fashion Week Kids Wear - Tuần lễ thời trang thiết kế cao cấp Thượng Hải (do Liên đoàn thời trang quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc tổ chức thường niên, đến nay là lần thứ 12).

Mẹ của Cát Diệp - chị Vũ Lan Anh từng nhiều năm học, làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Khi trở về Việt Nam lập gia đình và sinh con gái đầu lòng, chị ước mơ một ngày sẽ đưa con gái trở lại mảnh đất từng trưởng thành, gắn bó. Giấc mơ thành hiện thực khi bé An Cát Diệp liên tục thành công trong thị trường thời trang Trung Quốc.

Tại Việt Nam, An Cát Diệp thường được mời diễn ở vị trí mở và kết màn cho nhiều nhà thiết kế, tham gia các sự kiện như: Vietnam Junior Fashion Week, Chạm Fashion Show, The Charm Fashion & More, Cá chép hoá rồng.

Chuyến trở lại Trung Quốc là cơ hội hiếm để bé thể hiện tài năng, cống hiến cho nghệ thuật và học hỏi từ ê-kíp đất nước bạn. Hiểu rõ vai trò, Cát Diệp luôn lắng nghe và hoàn thành công việc, nhận được nhiều lời khen về tài năng và sự chuyên nghiệp từ nhà sản xuất.

Hậu trường An Cát Diệp ghi hình, thu âm ca khúc chủ đề của Running Kids: