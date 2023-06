Chiều 23/6, lực lượng công an Đồng Nai vẫn đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ giết người tại TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Nạn nhân được xác định là ông N.C.Đ (63 tuổi, chủ nhà xe Đ.H.) và chị P.T.H (32 tuổi, con dâu ông Đ., cùng ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) và bà N.T.Q. (43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 8h cùng ngày, Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đến nhà xe Đ.H. ở xã Hiếu Liêm dùng dao đâm chết ông Đ. và chị H.

Người dân hiếu kỳ xem lực lượng công an khám nghiệm hiện trường ở huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: N.D

Sau đó, Hiệp lại di chuyển rời khỏi hiện trường đến TP Biên Hoà tìm đến nhà bà Q. và đâm nạn nhân tử vong.

Ngay sau đó, Hiệp cầm dao tự đâm vào người tự vẫn, nhưng được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nơi xảy ra vụ án mạng ở huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: N.D

Nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Cửu cùng Công an TP Biên Hoà phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Hiệp là tài xế cho nhà xe Đ.H., cách đây một tuần, phía nhà xe này cho Hiệp nghỉ việc. Hiệp đi nơi khác sinh sống, sau đó quay lại gây án.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.