Ấn tượng màn biểu diễn của hơn 200 sinh viên trường nhạc

Hơn 200 học sinh, sinh viên của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, trong đó có một số sinh viên đến từ Nhạc viện TP.HCM đã có mặt tại Cam ranh Khánh Hoà từ 14/6 để tham gia trại hè âm nhạc. Tiến sĩ - NSƯT Bùi Công Duy cho biết những ngày qua các em học viên không chỉ tập luyện, tham gia hội thảo về âm nhạc mà còn biểu diễn giao lưu nghệ thuật. Trong đó, chương trình Gala biểu diễn tại Quảng trường 2/4 đã để lại nhiều xúc cảm cho khán giả Nha Trang.

Dàn nhạc Giao hưởng trẻ với 2 chỉ huy là nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và Trần Nhật Minh đã có những màn biểu diễn rất ấn tượng các tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như: W. A. Mozart: Turkish March, E. Elgar: Salut d’amour - Thiện Minh violin, E. Di Capua & A. Mazzucchi: O Solo Mio - Trang Bùi Soprano. L. Johnson: The Avengers Theme, A. L. Webber: Love Never Dies - Trang Bùi Soprano, Justin Paul & Benj Pasek: The Greatest Showman, Klaus Baldet: Pirates of Caribbean, Marc Lavoine: Hello Việt Nam...

Bên cạnh đó, Charm band cũng gây ấn tượng với 3 Mashup Nhà em ở lưng đồi - Đi học, Cánh chim tự do - tác giả Tiến Vượng, Giai điệu tuổi trẻ - tác giả Hoàng Anh Tú. Riêng Nhóm Tre nứa sức sống với Liên khúc thiếu nhi Reo vang bình minh - Cho con của tác giả Lưu Hữu Phước và Phạm Trọng Cầu hay Gà gáy (dân ca Kống Khao) - Trần Thu Thuỷ và Turkish March on Bamboo (Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ - Phiên bản tre nứa) (W.A.Mozart)… được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Giáo sư Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng trường Đại học Phekiaa -phụ huynh có học sinh tham gia và biểu diễn ở trại hè âm nhạc 2022 do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức tại Nha Trang bày tỏ sự xúc động khi trực tiếp xem các sinh viên biểu diễn.

‘’Tôi đã đồng hành với các con thời gian dài tuy nhiên chương trình Gala ở Quảng trường 2/4 diễn ra tối 18/6 đã mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Các thấy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đưa ra chương trình đa dạng từ nhạc nhạc dân tộc, nhạc phim đến nhạc hàn lâm biểu diễn. Lâu nay nghĩ đến nhạc giao hưởng khán giả nghĩ đến phòng hoà nhạc nhưng lần này được biểu diễn ngoài trời với cách tiếp cận tuyệt vời, khán giả âm nhạc thấy âm nhạc hàn lâm gần gũi hấp dẫn.

Cả các học trò đến nhạc trưởng đều có những trải nghiệm đặc biệt khi vất vả tập luyện, duyệt chương trình dưới thời tiết nắng nóng của Nha Trang nhưng những màn biểu diễn ấn tượng khiến khán giả của thành phố biển bị cuốn hút thật sự. Năng lượng trẻ của các học viên khiến các phần trình diễn của các bạn mới mẻ và truyền cảm hứng đến với khán giả vốn không có nhiều cơ hội để thưởng thức âm nhạc ngoài trời’’ - Giáo sư Phạm Thành Huy nói.

Anh Vũ Tú Cầu, Giảng viên trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, cũng là phụ huynh có hai con cùng tham gia trại hè âm nhạc chia sẻ, thật sự bất ngờ với sự hào hứng của khán giả Nha Trang với đêm Gala này. “Ban đầu nhiều người cũng lo lắng không biết khán giả có đón nhận không, nhưng lo lắng ấy đã nhanh chóng được giải tỏa vì quá đông khán giả đến ủng hộ. Khán giả Nha Trang rất hứng khởi với âm nhạc cổ điển. Họ được truyền cảm hứng mới từ những nghệ sĩ trẻ, vốn đang là những học sinh sinh viên trường nhạc” – anh Cầu cho hay.

Phụ huynh này cũng nói thêm, các nghệ sĩ trẻ đã nhiệt huyết đến giây phút cuối cùng và thực sự thăng hoa. “Xem các con biểu diễn mà tôi quá xúc động, không ngờ con mình đã trưởng thành như thế. Các cháu đã thực sự tạo nên sức hút đối với người xem bằng sự say mê của mình. Tôi thực sự cám ơn thầy Bùi Công Duy đã tạo điều kiện cho các con có cơ hội thể hiện mình. Thầy là một nghệ sĩ, cũng là một nhà giáo nên anh ấy thấu hiểu và luôn tạo điều kiện để các con thể hiện mình tốt nhất, xuất sắc nhất”- TS Vũ Tú Cầu nói.

Theo lịch, đêm nhạc đặc sắc The Arena Summer Symphony 2022 (Khúc giao hưởng Mùa hạ Arena 2022) sẽ diễn ra tối nay 19/6 với sự tham gia của toàn bộ học sinh, sinh viên, các nghệ sĩ, giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Thu Hương

Ảnh, clip: Hoà Nguyễn