{"article":{"id":"2221930","title":"Ấn tượng với thiết kế nhà phố 6 tầng như ‘trôi lơ lửng’","description":"Căn nhà phố 6 tầng, thiết kế theo bố cục hình chữ U, tầng 3 được đẩy lùi vào 1,5 m khiến nửa trên của ngôi nhà trông giống như đang “trôi lơ lửng”, rất ấn tượng.","contentObject":{"content":"<p>Flow House là một căn <a href=\"https://vietnamnet.vn/bat-dong-san/nha-dep\">nhà phố </a>cao 6 tầng toạ lạc trên một khu đất rộng 165 m2 nằm ở giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng được các kiến trúc sư của Room+ Design & Build thiết kế để phù hợp với một gia đình ba thế hệ. </p>

<p>Chia sẻ với <em>PV VietNamNet,</em> đại diện đơn vị thiết kế cho biết, gia chủ mong muốn sống trong một ngôi nhà thật rộng rãi, tiện nghi với rất nhiều phòng ốc chức năng và các sân vườn thoáng đãng. </p>

<p>Vì thế, giải pháp thiết kế được đưa ra với mục tiêu tạo sự cân bằng cần thiết giữa nhu cầu diện tích sử dụng rất lớn đó cùng với một thủ pháp tạo hình kiến trúc hài hòa phù hợp.</p>

<p>Nhằm làm giảm bớt cảm giác đồ sộ của một ngôi nhà phố cao 6 tầng, các kiến trúc sư đã vận dụng thủ pháp hình khối và vật liệu một cách sáng tạo. </p>","images":[{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-1-912.jpg","description":"Mặt bằng của ngôi nhà được thiết kế theo bố cục hình chữ U với những khoảng trống được thiết kế ở phía trước, phía sau và bên hông nhà hình thành nên những khoảng sân vườn đa dạng ở tầng trệt.","priority":1},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-2-913.jpg","description":"Các mặt phẳng tường và trần được uốn cong cùng các ô cửa kính dạng vòm to-nhỏ, cao-thấp hết sức sinh động giúp làm “mềm” đi các góc cạnh và khối tích to lớn của các phòng ốc bên trong. Giải pháp tạo một ấn tượng hài hòa thanh thoát hơn cho các mặt đứng của ngôi nhà.","priority":2},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-3-914.jpg","description":"Toàn bộ mặt đứng tầng 3 được bao bọc bởi hệ vách và cửa kính phản quang tạo nên một hiệu ứng thị giác độc đáo khi tầng 4 của ngôi nhà như đang trôi nổi bồng bềnh phía bên trên. ","priority":3},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-4-915.jpg","description":"Tầng trệt và tầng 3 được đẩy lùi vào trong gần 1,5m để chừa chỗ cho các dải sân vườn và ban công trồng nhiều cây xanh dọc theo cả ba mặt nhà. ","priority":4},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-5-916.jpg","description":"Với tổng diện tích sàn xây dựng là 850 m2, công trình được bố trí đầy đủ không gian sinh hoạt chung và riêng tư phục vụ cho các thành viên trong gia đình.

Các không gian sử dụng chính được bố trí từ tầng 2 với điểm nhấn là khu vực phòng khách lớn có trần cao gần 6m ở phía trước kết nối với phòng ăn","priority":5},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-6-917.jpg","description":"Không gian bếp thoáng đãng với thiên nhiên bên ngoài; khu vực bếp ướt và khu nấu chính ngăn cách bởi ô cửa hình mái vòm.","priority":6},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-7-918.jpg","description":"Khu vực đặt bàn ăn liền với khu bếp, mát mắt với cây xanh bên ngoài qua cửa kính.","priority":7},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-8-919.jpg","description":"Ban công được tận dụng để trồng cây xanh; tầng tum cũng được lùi vào trong, kết hợp với sân vườn trên mái, thoáng đãng ở cả 3 hướng.","priority":8},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-9-920.jpg","description":"Mỗi tầng thành hai phần chính được kết nối với nhau qua một lõi giao thông gồm thang bộ, thang máy và sảnh chung ở giữa nhà.

Cách bố trí này tăng thêm diện tích các mặt thoáng, mở rộng tầm nhìn ra xung quanh và giúp tất cả các không gian nội thất luôn được thông thoáng và chan hòa ánh sáng tự nhiên","priority":9},{"url":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nha-room-10-921.jpg","description":"Các phòng ngủ chính được sắp xếp ở tầng 3 và 4 kèm theo các không gian phòng tắm, phòng làm việc, phòng thay đồ tiện nghi. mang lại cảm giác an nhiên khi được sống trong không gian đầy nắng và cây xanh.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-pho-ngap-tran-cay-xanh-xua-tan-gio-tay-kho-nong-2213795.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/nha-pho-ngap-tran-cay-xanh-xua-tan-gio-tay-kho-nong-976.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T06:17:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2210808","title":"Biệt thự 4 tầng với nhiều không gian thư giãn, mãn nhãn từng góc nhìn","description":"Căn biệt thự tại phố núi Bảo Lộc với thiết kế khoảng thông tầng kết hợp với các đường cong tạo ra từ cầu thang, ban công, tường, sàn nhà là điểm nhấn cực thú vị.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/biet-thu-4-tang-voi-nhieu-khong-gian-thu-gian-man-nhan-tung-goc-nhin-2210808.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/4/biet-thu-4-tang-voi-nhieu-khong-gian-thu-gian-man-nhan-tung-goc-nhin-442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-04T11:30:03","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2205151","title":"Độc đáo nhà 3 tầng với mái dốc, gạch đục lỗ","description":"Ẩn mình trong một khu dân cư ven đô, căn nhà 3 tầng có thiết kế độc đáo, tránh ánh nắng gay gắt, mang đến không gian mát mẻ, trong lành, hòa quyện với thiên nhiên.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-dao-nha-3-tang-voi-mai-doc-gach-duc-lo-2205151.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/22/doc-dao-nha-3-tang-voi-mai-doc-gach-duc-lo-918.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-23T06:38:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2204837","title":"Độc đáo ngôi nhà treo trên vách đá nhìn ra Thái Bình Dương giá 25 triệu USD","description":"Một ngôi nhà độc đáo nằm ở Big Sur, California (Mỹ), lấy cảm hứng từ ngôi chùa Phật giáo Paro Taktsang (Bhutan), có tầm nhìn bao quát ra Thái Bình Dương. Ngôi nhà cheo leo trên vách đá này mới đây được rao bán với giá 25 triệu USD.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-dao-ngoi-nha-treo-tren-vach-da-nhin-ra-thai-binh-duong-gia-25-trieu-usd-2204837.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/21/doc-dao-ngoi-nha-cheo-leo-tren-vach-da-nhin-ra-thai-binh-duong-gia-25-trieu-usd-595.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-22T08:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204815","title":"Biệt thự 32 triệu USD từ gỗ và đá cẩm thạch của người sáng lập ứng dụng hẹn hò","description":"Biệt thự 32 triệu USD của người đồng sáng lập ứng dụng hẹn hò đình đám Tinder sử dụng rất nhiều vật liệu gỗ và đá cẩm thạch khắp toàn bộ ngôi nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/biet-thu-32-trieu-usd-tu-go-va-da-cam-thach-cua-nguoi-dong-sang-lap-tinder-2204815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/21/biet-thu-32-trieu-usd-tu-go-va-da-cam-thach-cua-nguoi-dong-sang-lap-tinder-202.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-21T08:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202877","title":"'Ốc đảo nhiệt đới' mát mắt bên trong căn nhà gỗ ở Singapore","description":"Căn nhà gỗ “Olive House” tại Singapore sở hữu sân vườn tuyệt đẹp, với cây cối xanh mát quanh năm như một 'ốc đảo nhiệt đới', cho thấy chủ nhân của nó vô cùng yêu thích thiên nhiên.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/oc-dao-nhiet-doi-xanh-mat-ben-trong-can-nha-go-o-singapore-2202877.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/16/oc-dao-nhiet-doi-mat-mat-ben-trong-can-nha-go-o-singapore-1410.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-17T06:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2201982","title":"Nhà 2 tầng mộc mạc nhưng cuốn hút tại Quảng Nam","description":"Nằm trong một khu đô thị, cách xa trung tâm phố cổ Hội An, Quảng Nam, một căn nhà 2 tầng được cải tạo lạ mắt khi các kiến trúc sư chia không gian bằng khung gỗ và vải.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-2-tang-moc-mac-nhung-cuon-hut-tai-quang-nam-2201982.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/15/nha-2-tang-moc-mac-nhung-cuon-hut-tai-quang-nam-1067.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-16T06:59:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2201141","title":"Nhà phố với vườn trên mái","description":"Không gian sống tràn ngập thiên nhiên nhờ kiến trúc sư khéo léo đưa cây xanh vào bên trong ngôi nhà phố.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-pho-voi-vuon-tren-mai-2201141.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/14/nha-pho-voi-vuon-tren-mai-944.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-15T08:02:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2201364","title":"Lâu đài nổi đẹp như tranh vẽ trên đỉnh núi Mexico","description":"Lâu đài nổi trên hồ nước Sol de Oriente là địa điểm nghỉ dưỡng ưa thích của giới nghệ sĩ, người nổi tiếng để tìm cảm hứng sáng tạo và thư giãn.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-lau-dai-noi-dep-nhu-tranh-ve-tren-dinh-nui-mexico-2201364.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/14/lau-dai-noi-dep-nhu-tranh-ve-tren-dinh-nui-mexico-861.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-15T06:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2199382","title":"Nhà phố thiết kế chống ồn, bụi và nắng hướng Tây","description":"Nằm ngay mặt phố sầm uất, ồn ào nhưng căn nhà phố đã được thiết kế chống tiếng ồn, bụi mịn và chống nắng hướng Tây tuyệt vời… bằng lõi xanh tự nhiên.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-pho-thiet-ke-chong-on-bui-va-nang-huong-tay-2199382.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/8/nha-pho-thiet-ke-chong-on-bui-va-nang-huong-tay-1084.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-09T07:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2198931","title":"Chiêm ngưỡng 'Lâu đài cát' 27,5 triệu USD của kiến trúc sư lừng danh","description":"Harry Gesner đã xây dựng một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị ở Malibu (Mỹ) cho gia đình mình vào đầu những năm 1970 và gọi nó là “Lâu đài cát”.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chiem-nguong-lau-dai-cat-27-5-trieu-usd-cua-kien-truc-su-lung-danh-2198931.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/7/chiem-nguong-lau-dai-cat-275-trieu-usd-cua-kien-truc-su-lung-danh-gesner-1190.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-08T08:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2198052","title":"Căn hộ tông màu trắng 22 triệu USD của nam diễn viên Hugh Jackman","description":"Căn hộ của nam diễn viên Hugh Jackman là một ngôi nhà mơ ước, một thiên đường sang trọng ở trung tâm Manhattan tại New York (Mỹ).","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-ho-tong-mau-trang-22-trieu-usd-cua-nam-dien-vien-hugh-jackman-2198052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/6/can-ho-tong-mau-trang-22-trieu-usd-cua-nam-dien-vien-hugh-jackman-1147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-07T07:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2198954","title":"Ngắm nhìn biệt thự Bồ Đào Nha mang vẻ đẹp vượt thời gian","description":"Trong khu phố Bairro da Martinha ở Estoril/Bồ Đào Nha có một biệt thự toát lên vẻ sang trọng vượt thời gian và nét quyến rũ của Địa Trung Hải.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-nhin-biet-thu-bo-dao-nha-mang-ve-dep-vuot-thoi-gian-2198954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/7/ngam-nhin-biet-thu-bo-dao-nha-mang-ve-dep-vuot-thoi-gian-79.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-07T07:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2198064","title":"Ông trùm truyền thông Mỹ chi hơn 1.000 tỷ đồng mua nhà bên bờ sông","description":"Ông trùm truyền thông, nhà sáng lập Barstool Sports, Dave Portnoy đã chi số tiền kỷ lục 42 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) để sở hữu ngôi nhà bên bờ sông Nantucket (Mỹ).","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-trum-truyen-thong-my-chi-hon-1-000-ty-dong-mua-nha-ben-bo-song-2198064.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/5/ong-trum-truyen-thong-my-chi-hon-1000-ty-dong-mua-nha-ben-bo-song-1150.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-06T06:37:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2195433","title":"Biệt thự ở phố nhà giàu Hong Kong rao bán 281 triệu USD","description":"Căn biệt thự nằm ở phố nhà giàu vịnh Repulse tại Hong Kong (Trung Quốc) đang rao bán với mức giá kỷ lục 2,2 tỷ HKD, tương đương 281 triệu USD.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/biet-thu-o-pho-nha-giau-hong-kong-rao-ban-281-trieu-usd-2195433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/28/biet-thu-o-pho-nha-giau-hong-kong-rao-ban-281-trieu-usd-1623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-29T06:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2195185","title":"Trang trại ven biển 'đẹp như phim' của đạo diễn James Cameron","description":"James Cameron nổi tiếng với những bộ phim mang tính đột phá cả về hình ảnh và công nghệ. Là người ủng hộ bảo vệ môi trường, trang trại ven biển của ông thể hiện rất rõ điều đó.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trang-trai-ven-bien-dep-nhu-phim-cua-dao-dien-james-cameron-2195185.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/28/trang-trai-ven-bien-dep-nhu-phim-cua-dao-dien-james-cameron-410.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-28T10:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2194444","title":"Nội thất xa hoa căn Penthouse gần 32 triệu USD ở Miami","description":"Nằm trên nóc tòa nhà Regalia từng đạt nhiều giải thưởng bất động sản quốc tế, Regalia Miami là căn Penthouse có nội thất xa hoa dành cho giới siêu giàu.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-that-xa-hoa-can-penthouse-gan-32-trieu-usd-o-miami-2194444.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/26/noi-that-xa-hoa-can-penthouse-gan-32-trieu-usd-o-miami-1434.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-27T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2193412","title":"Nhà 4 tầng xanh mát ở ngoại ô thành phố","description":"Thiết kế kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, căn nhà 4 tầng ở ngoại ô thành phố của gia đình 3 thế hệ vừa gần gũi thiên nhiên, vừa ấm cúng… Đặc biệt ấn tượng với mái hiên truyền thống.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-4-tang-xanh-mat-o-ngoai-o-thanh-pho-2193412.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/24/nha-4-tang-xanh-mat-o-ngoai-o-thanh-pho-1080.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-25T06:13:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2191304","title":"Nhà bê tông bình yên giữa đô thị ở Bắc Giang","description":"Ngôi nhà bê tông kết hợp với khoảng xanh tạo ra không gian sống bình yên giữa đô thị.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-be-tong-binh-yen-giua-do-thi-o-bac-giang-2191304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/19/nha-be-tong-binh-yen-giua-do-thi-o-bac-giang-244.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-19T09:39:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2190598","title":"'Phù phép' nhà tập thể cũ thành không gian sống đầy mê hoặc","description":"Kết hợp giữa hiện đại và cổ xưa, độc đáo và hài hòa đã tạo nên một không gian sống đầy mê hoặc cho người ở mà vẫn giữ được bản sắc riêng cho căn nhà trong khu dân cư tập thể…","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-phep-nha-tap-the-cu-thanh-khong-gian-song-day-me-hoac-2190598.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/phu-phep-nha-tap-the-cu-thanh-khong-gian-song-day-me-hoac-1087.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-18T07:38:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2190247","title":"Căn nhà siêu xa hoa tỷ phú ngân hàng từng ở được rao bán hơn 57 triệu USD","description":"Tại New York, ngôi nhà phố xa hoa trước đây của David Rockefeller, chủ ngân hàng nổi tiếng và là cháu trai của tỷ phú USD đầu tiên, ông trùm dầu mỏ John Rockefeller, đang được rao bán.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-nha-sieu-xa-hoa-ty-phu-ngan-hang-tung-o-duoc-rao-ban-hon-57-trieu-usd-2190247.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/15/can-nha-tram-tuoi-xa-hoa-ty-phu-rockefeller-tung-o-duoc-rao-ban-575-trieu-usd-1258.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-16T07:54:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2187519","title":"Nhà phố 4 tầng toàn cây xanh mát giữa chốn Sài thành","description":"Nằm trong một con hẻm ở Sài thành, căn nhà phố hiện đại của gia đình 4 người trở nên yên bình, thư giãn khi xuất hiện “khu vườn bí mật”.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-pho-4-tang-toan-cay-xanh-mat-giua-chon-sai-thanh-2187519.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/9/nha-pho-4-tang-toan-cay-xanh-mat-giua-chon-sai-thanh-851.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-10T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2184644","title":"Biệt thự sang trọng đậm chất tân cổ điển","description":"Căn biệt thự của gia chủ ở Hà Nội được thiết kế phong cách tân cổ điển, đáp ứng mong muốn một không gian sống sang trọng mà không quá xa hoa, nhẹ nhàng, phóng khoáng mà không quá đơn điệu của chủ nhân.","displayType":3,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/biet-thu-sang-trong-dam-chat-tan-co-dien-2184644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/4/biet-thu-sang-trong-dam-chat-tan-co-dien-903.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-05T06:24:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2184636","title":"Nhà 2 tầng mộc mạc của vợ chồng trẻ","description":"Thiết kế đơn giản, chất liệu mộc mạc với mái ngói bằng đất nung, khiến căn nhà của gia đình trẻ ở miền quê Hà Tĩnh vừa quen thuộc, lại gần gũi với thiên nhiên.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà đẹp","detailUrl":"/bat-dong-san/nha-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/nha-dep","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-2-tang-moc-mac-cua-vo-chong-tre-2184636.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/3/nha-2-tang-moc-mac-cua-vo-chong-tre-307.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-04T07:52:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

