Show thời trang Extra Men Show 2 với chủ đề Vùng đất thủ lĩnh rồng - Land of the dragon lord của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc diễn ra tối 4/8 tại TP.HCM.

5 nhà thiết kế tham gia chương trình gồm 3 NTK Việt Nam là Hà Nhật Tiến, Ngô Mạnh Đông Đông, Vương Khang và 2 NTK nước ngoài là Kwak Hyun Joo (Hàn Quốc), Kotono Fukazawa (Nhật Bản).

Các người mẫu trình diễn gồm: Thanh Hằng, Anh Thư, Hương Giang, ca sĩ Rocker Nguyễn, người mẫu Chan Than San, Mạc Trung Kiên, vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn, Vũ Khắc Tiệp, Mister International 2017 Lee Seung Hwan, Mister Supranational Thailand 2023 Topz Nathanon… và nhiều người mẫu nổi tiếng khác. Ngoài ra còn có phần biểu diễn ca nhạc của các ca sĩ Lona Kiều Loan, Mỹ Mỹ, RayO.

Siêu mẫu Thanh Hằng giữ vị trí vedette BST 'Hoa Mộc Lan' của NTK Hà Nhật Tiến. Nữ siêu mẫu diện thiết kế "đinh" với trang phục từ chất liệu metallic, kim loại, ánh kim cùng khăn bandana quấn đầu.

Thiết kế oversize với tông màu đen, trắng, xám, bạc vừa tạo sự mạnh mẽ, đồng thời phá vỡ rào cản giới tính trong thời trang.

NTK Hà Nhật Tiến bên các người mẫu.

Siêu mẫu Anh Thư khoe body với vòng một gợi cảm khi kết màn cho BST ‘Trò chơi vương quyền' của NTK Ngô Mạnh Đông Đông. Thời gian qua, cô đắt show với các vị trí quan trọng khi tuyên bố trở lại làng thời trang.

Bộ sưu tập lấy điểm nhấn là những chú rồng được đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu, trọng lượng 15kg, được đan móc tỉ mỉ trong vòng 2 tháng rưỡi. Với cách xử lý in 3D, phải mất 240 giờ in liên tục để có thể hoàn thành. Chất liệu bộ sưu tập bao gồm: lông, da, vải tuýt, len, hạt cườm ngọc trai.

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang nhận lời NTK Ngô Mạnh Đông Đông cho vị trí vedette. Cô gây ấn tượng nhờ biểu cảm sắc lạnh, vóc dáng thon thả trong chiếc váy dạ hội đỏ đính kết với tạo hình cánh rồng.

Top 3 Miss International Queen VN 2023 Dịu Thảo - Tường San - An Nhi hội ngộ trên sàn catwalk.

Bộ sưu tập lấy ý tưởng từ những người hiệp sĩ thời trung cổ giết rồng để cứu công chúa, gồm 41 look, trong đó có 5 bộ dành cho nữ, có hình ảnh của những bông hoa, hình ảnh của công chúa…

Vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn mở màn show 'Sức mạnh người đàn ông' của NTK Nhật Bản Cocotono.

Các mẫu trang phục được NTK lấy cảm hứng từ chính cuộc sống thường ngày của con người. Những khoảnh khắc vui chơi, dạo phố, hay ăn uống... được biến tấu qua tông màu rực rỡ, trẻ trung, truyền tải tinh thần lạc quan.

Nhà thiết kế Hàn Quốc Kwak Hyun Joo với bộ sưu tập "Laugh of little / Nụ cười" tận dụng vải denim và vải cotton sọc kết hợp với ren để tạo ra sự nữ tính và giản dị. Bằng cách sử dụng các ký tự mèo thêu, các chi tiết in và các điểm nhấn màu sáng, NTK đem đến những thiết kế độc đáo và đầy cảm xúc.

Mister International 2017 – Lee Seung Hwan (bên phải) mở màn và Vũ Khắc Tiệp kết màn cho show diễn của NTK.