Sau 6 tập lên sóng, Thanh Trâm – nữ thành viên của đội Anh Thư trở thành gương mặt thu hút khán giả giữa dàn thí sinh The Face Vietnam 2023. Dù không thuộc team chiến thắng (đội Kỳ Duyên, Minh Triệu) ở tập 6 vừa qua, cô được nhãn hàng lựa chọn ký hợp đồng làm gương mặt quảng bá.

Thanh Trâm (thứ 2, từ phải sang) thuộc nhóm thí sinh mạnh tại The Face năm nay.

Đến nay, Thanh Trâm là thí sinh nhận được nhiều hợp đồng cá nhân nhất tại sân chơi này. Trước đó, ở tập 4, Thanh Trâm cũng nhận được một hợp đồng của nhãn hàng thời trang. Ngoài ra, ở tập 3, Thanh Trâm cùng đồng đội còn giành chiến thắng, trúng show diễn Thong dong của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.

Tại tập 1, Thanh Trâm chỉ được một chọn từ người mẫu Anh Thư. Tuy nhiên, đến nay cô gái trẻ được xem là “ngựa chiến” đáng dè chừng tại cuộc thi.

Sau nửa chặng đường, Thanh Trâm nhận nhiều lời khen từ giám khảo, đại diện nhãn hàng. Đến nay, cô chưa từng phải vào vòng loại trừ một lần nào. Nhiều khán giả dự đoán cô sẽ là người cuối cùng đi hết cuộc chơi của đội, cạnh tranh ngôi quán quân cùng các thí sinh mạnh của đội Vũ Thu Phương, Minh Triệu - Kỳ Duyên.

Huấn luyện viên Anh Thư dành nhiều lời khen về bản lĩnh, sự tiến bộ cho Thanh Trâm. Với nữ siêu mẫu, học trò luôn có phong độ rất tốt và yên tâm khi đội hình mình có thí sinh 21 tuổi tham dự.

“Lúc nào chị cũng thấy nguồn năng lượng và sự tự tin trong mắt của cô gái nhỏ bé. Chị luôn thương và rất yên tâm khi em là một phần của team Anh Thư. Với chị, em luôn khác biệt, luôn là chính mình”, Anh Thư nhắn gửi Thanh Trâm.

Thanh Trâm nói hạnh phúc khi đọc những lời tâm sự của Anh Thư - người cô luôn xem là thầy, đồng thời cũng là “người mẹ” của cả team. “Tôi đã học được rất nhiều thứ từ chị. Những lời động viên giúp tôi có thêm mạnh mẽ để chiến hết mình trong các tập kế tiếp”.

Ngày 5/7, Thanh Trâm cũng được nhà sản xuất, đạo diễn Hoàng Duy công bố là một trong những diễn viên chính của dự án phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2, đóng chung cùng Huy Khánh, Trang Nhung, Otis.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Thanh Trâm, sinh năm 2002, cao 1,75m. Trước khi tham gia The Face Vietnam, Thanh Trâm từng góp mặt trong một số cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngoài ra, người mẫu 21 tuổi còn được nhiều khán giả biết đến là cháu gái của diễn viên Trang Nhung.

Thanh Trâm cho biết lý do tham gia truyền hình thực tế The Face Vietnam vì muốn vượt qua vùng an toàn của bản thân. Cô nhìn nhận cá tính, gương mặt của mình phù hợp với tiêu chí của chương trình. Trải qua các thử thách cũng như cường độ làm việc, áp lực cạnh tranh với nhiều thí sinh, cô thấy mình ngày càng trưởng thành, bản lĩnh.

Nói về đam mê diễn xuất, Thanh Trâm cho biết được gia đình tạo điều kiện theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ nên sớm có cơ hội khám phá các lĩnh vực nghệ thuật. Cạnh đó dì Trang Nhung là thần tượng để cô noi theo.