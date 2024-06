Isaac, HIEUTHUHAI thua trận trước Anh Tú Atus

Ở tập 1 của Anh trai say hi, 30 "anh trai" được chia thành hai liên quân. Mỗi liên quân gồm 3 nhóm nhỏ bất kỳ. Vòng đấu đầu tiên yêu cầu làm mới ca khúc chủ đề The stars.

Liên quân 1 với Isaac là liên quân trưởng xuất hiện với trang phục suit trắng đồng điệu. Liên quân trưởng Anh Tú Atus cùng liên quân 2 xuất hiện trong hình tượng quý ông phong trần, gai góc, hơi hướng retro. Hai đội có màn "khẩu chiến" hài hước ngay khi vừa chào sân.

Đội hình 2 liên quân trong tập 1.

Liên quân 1 mang tới phần trình diễn sôi động mang tên Icon, truyền cảm hứng tích cực về việc theo đuổi ước mơ. Màn xịt xơn trực tiếp lên lưng áo được Isaac lên ý tưởng gây ấn tượng với khán giả, nhận về số điểm bình chọn là 267.

Màn trình diễn Bảnh của liên quân 2 mang phong cách disco của thập niên 1980. Các phần rap cũng được thể hiện trên giai điệu này để tạo sự mới mẻ. Liên quân 2 nhận về số điểm 281 và tạm dẫn trước liên quân 1 sau tập đầu tiên.

Erik mang bạch mã lên sân khấu, Isaac nghẹn ngào

Tập 1 với thời lượng dài hơn 3 tiếng chủ yếu xoay quanh màn chào sân của 30 nghệ sĩ cùng khách mời đặc biệt - diễn viên Nanon Korapat đến từ Thái Lan. MC Trấn Thành đóng vai trò host.

Là cái tên được đánh giá cao về kỹ năng rap, HIEUTHUHAI tự nhận xét tính cách bản thân không quá thân thiện và ít làm việc nhóm, tham gia Anh trai say hi vừa là trải nghiệm mới, vừa là thử thách. Quân A.P tái xuất cùng trang phục áo sơ mi cài thấp nút kết hợp áo ba lỗ bên trong bị Trấn Thành hài hước ví như Vũ Cát Tường. Lou Hoàng trở lại sau thời gian điều trị căn bệnh liệt dây thần kinh số 7. Anh thú nhận bản thân mất năng lực sân khấu, tốn nhiều thời gian tập lại những biểu cảm cơ bản.

Lou Hoàng và Anh Tú (Voi Bản Đôn).

Anh Tú Atus cho biết sẽ đảm nhận vai trò rapper, không ngại xung phong làm nhóm trưởng và thu thập những gương mặt tiềm năng về đội. Chồng Diệu Nhi cũng tuyên chiến với 29 anh trai, kể cả MC Trấn Thành.

Erik gây ấn tượng khi cưỡi bạch mã lên sân khấu. Quang Trung hài hước cảm thán: “Biết vậy mình đáp trực thăng tới”. Đức Phúc cũng hài hước khoe thành tích về các bài hit, các MV hơn trăm triệu view, quán quân một chương trình âm nhạc thực tế, MV có nhiều lượt xem nhất Việt Nam năm 2023, nickname "ông hoàng Valentine"...

Ca sĩ Erik mang bạch mã lên sân khấu.

Xuất hiện cuối cùng, "anh cả" Isaac nhận được các thí sinh nể trọng, đứng dậy cúi chào. Vũ Thịnh, Wean thừa nhận Isaac là thần tượng tuổi thơ của mình. Isaac nghẹn ngào vì đã lâu không hoạt động trong nhóm nhạc, hy vọng được cống hiến những phần trình diễn "mãn nhãn, mãn nhĩ, bùng nổ".

Isaac và Song Luân.

Isaac "tuyên chiến" với Anh Tú Atus

Ở vòng chọn bài hát cho đêm live stage 1 được sắp xếp dựa trên thứ tự đánh giá ở vòng chào hỏi của 30 nghệ sĩ. 6 người có thứ hạng cao nhất được vô hiệu hóa lượt lựa chọn bài đầu tiên của 1 đối thủ.

Với điểm số tối đa trong vòng chào hỏi, Anh Tú Atus nhận nhiều đặc quyền so với 29 thí sinh. Song Luân lập tức thể hiện độ hiếu chiến khi "ghẻ lạnh" Anh Tú Atus, khẳng định: “Anh khó tin em”. Nếu ai đó vô hiệu hoá lượt chọn bài đầu tiên, Song Luân sẽ "cạch mặt" người ấy trong showbiz.

Sau vòng chọn bài hát, 2 liên quân được thành lập dựa trên các bài hát tương ứng. Mỗi liên quân có 3 bài hát nhóm, 1 bài hát chung. Nhóm của Issac chiêu mộ được ngôi sao từ Thái Lan - Nanon. Isaac cũng không quên "tuyên chiến" với Anh Tú Atus khi cho rằng anh không biết hát, nhảy nhưng vẫn được làm liên quân trưởng.

'Anh trai' Thái Lan gốc Việt - Nanon Korapat.

Sau tập 1, nhiều khán giả bày tỏ sự bất công khi các cái tên nổi bật như: Isaac, Anh Tú Atus, Song Luân liên tục chiếm sóng còn Công Dương, Gemini Hùng Huỳnh, Tage, Dương Domic, Captain, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh... gần như chỉ xuất hiện trong vài phút.

Ngược lại, nhiều nghệ sĩ gần như "tàng hình" trong tập 1, chỉ lên sóng vài phút. Hùng Huỳnh, Tage, Dương Domic, Captain, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh... chưa có nhiều cơ hội bộc lộ bản thân, phần giới thiệu ngắn, bị cắt nhiều phần như chọn bài, giao lưu.

