Anker ra mắt sạc nhanh đa năng cho iPhone, iPad

Thiết kế nhỏ gọn

Củ sạc có thiết kế nhỏ gọn công suất cao luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Kích thước nhỏ gọn sẽ giúp chúng ta cất gọn vào trong túi, balo và di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày. Củ sạc Anker 735 Nano III POD 65W có thiết kế nhỏ chỉ bằng ½ cục sạc Macbook Pro M1 13 inch, khá dễ dàng mang theo khi cần di chuyển. Kích cỡ 1.50 in × 1.15 in × 2.60 in (38.26 mm × 29.12 mm × 66.10 mm).

Theo đại diện nhà sản xuất, lý do là vì củ sạc Anker 735 sử dụng công nghệ sạc GaN còn các củ sạc của Apple thì sử dụng chất liệu bán dẫn Silicon. GaN là hợp chất hóa học có khả năng bán dẫn, được nghiên cứu từ những năm 1990. Được xếp vào cùng danh mục với Silicon nhưng GaN mang lại nhiều lợi ích hơn nhiều so với Silicon.

Củ sạc Anker 735 Nano III POD 65W có 2 màu trắng và đen, ngoài ra có thêm phiên bản đặc biệt in hình vị tướng Yasuo dành cho các fan Liên Minh Huyền thoại.

Tốc độ sạc nhanh và ổn định

Công nghệ GaN là bước đột phá cho phép Anker tạo ra củ sạc có tốc độ sạc nhanh hơn nhưng ở một kích thước nhỏ hơn. Hầu hết các bộ sạc hiện nay đều sử dụng silicon, nhưng Sạc Anker 735 Nano III POD 65W (735) sử dụng GaN giúp cho củ sạc phân tán nhiệt tốt hơn, do đó sạc sẽ không bị nóng lên khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Khi bạn sạc ba thiết bị đồng thời, cổng sạc USB-C ở trên cùng có công suất lên đến 40W, cổng sạc USB-C thứ 2 và thứ 3 đều có công suất lên đến 12W. Việc này giúp tối ưu công suất khi có thể sạc một điện thoại, một máy tính và một máy tính bảng ở tốc độ sạc cao nhất.

Đặc biệt, củ sạc Anker Powerport III 3 Port 65W - A2667 còn có tốc độ sạc lên đến 65W (khi cắm 1 cổng Type C) hoặc tương đương với củ sạc của các dòng máy tính như MacBook Air 2020, MacBook Pro 13'', Dell XPS 13 9380, ThinkPad X390, và các dòng máy khác khi cắm sạc cho một thiết bị.

Với khả năng phân tán nhiệt tốt, sạc Anker sẽ không bị nóng lên khi sử dụng trong thời gian dài, từ đó tránh được các trình trạng gây cháy nổ.

Sạc Anker 735 Nano III POD 65W hiện đang được giảm giá 10% còn 1.170.000 VNĐ (giá gốc 1.300.000 VNĐ) trên Shopee Mall và Lazada Mall của hãng.

Thông tin và đặt hàng: Shopee: https://shopee.vn/ankervn Lazada: https://www.lazada.vn/shop/anker-flagship-store

Quốc Tuấn